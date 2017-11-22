Türk Erkekleri, Sanal Ortamda Aradığını Bulamıyor

Online çöpçatanlık uygulaması Happn, oldukça ilginç bir araştırmanın verilerini herkesle paylaştı. Her yıl 19 Kasım'da kutlanan Uluslararası Erkekler Günü şerefine yapılan araştırma, Türk erkeğinin ne kadar çapkın olduğunu gözler önüne seriyor. Özel araştırmanın detayları haberimizde.

Dünyanın farklı ülkelerindeki erkeklerin online tanışmada ne kadar “Merhaba” alıp gönderdiklerini ve ne kadar mesajlaştıklarını merak ettiniz mi? Çöpçatanlık uygulaması Happn, bu merakı gidermek için harekete geçti ve özel bir araştırmaya imza attı.

Günde atılan "Merhaba" sayısının kıstas alındığı değerlendirmede, en konuşkanlar listesinde Türk erkekleri dördüncü sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında ise Brezilyalı erkekler var. Arjantinli ve İspanyol erkeklerin de listenin tepesinde yer aldığını belirtmeden geçmeyelim. En konuşkan beş ülke listesinde son sırayı ise Fransız erkekleri almış.

Araştırma, Türk erkeklerinin illişkilerde ne kadar etkin olduğunu da gözler önüne serdi. En çok "Merhaba" gönderenler listesinin beşinci sırasında yer alan Türk erkekleri, cesaretleriyle dikkat çekiyor. Fakat bu alanda Kanada erkeklerinin eline su dökmek zor. Nitekim, listenin tepesinde Kanada bulunuyor. Onları Hindistan, Avustralya ve Arjantinli erkekler takip ediyor. İspanya ve Norveç erkekleri ise listenin sonuna demir atmış vaziyette.

Gelelim en çekici erkekler listesine. İlk sırayı Brezilyalı erkekler alırken, Türkler ne yazık ki ilk 10 ülkenin arasına girememiş. Brezilya'yı Arjantin, İngiltere, İsveç, Avustralya, Kanada ve İspanya takip ediyor. Listenin sonunda ise Norveç ve Fransa bulunuyor.

Ülkelere göre en çok mesaj atan erkeklerdeki durum ise şu şekilde: (Gün başına ortalama mesaj sayısı)

Brezilya: 3,7 mesaj Arjantin: 3,1 mesaj İspanya: 1,7 mesaj Türkiye: 1,6 mesaj Fransa: 1

Son olarak ülkelere göre en çok "Merhaba" alan erkeklere baktğımızda ise Türk erkeklerinin ne yazık ki listenin dışında kaldığını görüyoruz. Sanırım ilk adımı atmak için fazla aceleci davranılması, bu neticeyi doğurmuş:

Brezilya Arjantin İngiltere İsveç Avustralya Danimarka Kanada İspanya Norveç Fransa

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