Türk Futbolunda Yılın En Çok Etkileşim Alan Tweet’i Belli Oldu

Türk futbolunun köklü kulüpleri, yalnızca yeşil sahada değil, sosyal medyada da birbirleriyle mücadele ediyor. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal için attığı tweet, 227 bin etkileşim alarak, Türk futbolunda yılın tweet'i oldu.

Spor kulüpleri, sosyal medya platformlarının giderek popüler hale gelmesiyle birlikte dijital işlere de yoğun bir mesai harcamaya başladı. Zira bir takımın adını geniş kitlelere duyurmasının tek yolu, artık yeşil sahada aldığı skorlar değil. Marka değerini artırmanın ve global olmanın yolu Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından geçiyor.

İspanya merkezli Deportes&Finanzas firmasının 2018 yılı Twitter etkileşim araştırmasına göre, Fenerbahçe kulübünün 13 Aralık 2018 tarihinde yeni teknik direktörü Ersun Yanal için attığı tweet Türk futbolunda yılın tweet'i oldu.

Firmanın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fenerbahçe’nin Yanal'ı alıntılayarak attığı “Mutluluk Sarı Lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir! Yuvana hoş geldin Ersun Yanal” tweet’inin geride bıraktığımız yıl içerisinde 227 bin etkileşim aldığı belirtildi.

"Mutluluk Sarı Lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir! Yuvana hoş geldin @ersunyanal!"



