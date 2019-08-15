Türk Geliştiriciden Yüz Tanımayla Çalışan Hastalık Teşhis Sistemi

Japonya'da yüz tanıma şirketi Ayonix'i kuran Doç. Dr. Sadi Vural şimdi de kanser, parkinson, alzheimer gibi hastalık analizleri için çalışmalara başladı.

Yüz tanıma sisteminde Japonya'da öncü firmayı kurduğunu dile getiren Doç. Dr. Sadi Vural, yüz tanıma algoritması sayesinde hastalıkları da teşhiş edebiliyor. Günümüzde yüz teknolojileri kişi bilgileri, yaş, cinsiyet, gülümseme, mutlu olup olmadıkları gibi bilgileri tanıyor ancak bundan böyle hastalıklar için de kullanılabilir.

"Yüzden hastalık analizinin yapılmasını sağlayacak çalışmayı İngiltere ile yürütüyoruz. Araştırma ve geliştirme aşamasının yaklaşık yüzde 90'ı bitmiş durumda" şeklinde konuşan Vural, telefona yüklenecek uygulama sayesinde yalnızca bir selfie ile muayenenin büyük kısmı tamamlanacağını belirtti. Doç. Dr. Vural konu hakkında şunları söyledi:

"Yüzde bazı noktalar var. Örneğin kalple ilgili bir rahatsızlığınız varsa yüzün bazı kısımlarında değişimler başlıyor. Beyne giden bazı damarlar yüzden geçiyor, şişmeler, basınç değişikleri doğrudan yüzdeki mimikleri etkiliyor. Amacımız kanserin daha ilk evre bile olmadan tespit edilebilmesini sağlamak. Böylelikle kemoterapiye hiç gerek kalmadan, ilaç veya kök hücre tedavisiyle kanserin önüne geçilebilir

"Göğüs kanserinde yanak ve çene etkileniyor. Pankreas burun uçlarını, akciğer kanseri ise göz altlarını etkiliyor. Biz tüm bu özellikleri cep telefonu kamerasından çekilen selfie ile 1-2 saniye içerisinde inceleyip, sonucu görebiliyoruz"