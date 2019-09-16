Türk Geliştiriciler İnsan Yüzü Üretebilen Algoritma Geliştirdi

Bu yıl itibarıyla 14'üncüsü düzenlenen Contemporary Istanbul (CI) etkinliğinde boy gösteren Under1Minute isimli bir proje, gerçek olmayan insan yüzlerini hayal edebiliyor.

Çağdaş sanat örneklerinin ve yeni tarz akımların yer aldığı Contemporary Istanbul'un bir başka alanında ise Under1Minute isimli eser dikkat çekmeyi başardı. Under1Minute projesi, 50 bini aşkın insan profilini analiz ederek kodlayabiliyor ve sanal insan figürleri oluşturabiliyor.

Projenin geliştirici ekibi olan Hakan Yılmaz ve Mehmet Ünal tarafından yapılan açıklamalarda dijital sanata vurgu yapıldı. Yapay zekanın yepyeni sanat eserleri oluşturduğunu dile getiren Yılmaz, şunları aktardı:

"İçine kimin suratını koyarsanız onun heykeline dönüşebilen bir heykel aslında bu ama bunun içine var olmuş birinin görselini koymak istemedik. Onun yerine yapay zeka algoritmalarını kullanarak hiç var olmamış ve var olmayacak insanların yüzlerini bilgisayara hayal ettirdik. Bilgisayarın hayallerini aslında eserin içine kattık"

2017'de çalışmalara başladıklarını ifaden Under1Minute ekibi, 100 kadar bilgisayara 50 bin insanın suratını tanıttıklarını dile getirdi. Ses konusunda ise ritimleri öğrenip kendi bestelerini çıkarabilen proje, yapay zeka ve dijital sanatın buluşma noktasını örnekliyor.