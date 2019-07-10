Türk Geliştiricinin Yüz Tanıma Sistemi 30 Farklı Ülkeye Satılıyor

Japonya'da yaşayan ve Ayonix isimli yüz tanıma şirketinin kurucusu olan Doç. Dr. Sadi Vural, pek çok ülkeye geliştirdiği sistemi pazarlıyor. G20 zirvesinde kullanılan yüz tanıma sistemi, Birleşmiş Milletlerin sınır güvenliğini oluşturuyor.

Türk bilim insanı Doç. Dr. Sadi Vural'ın geliştirip ürettiği ve günümüzde bir hayli popüler hale gelen yüz tanıma, insan beynindeki bilgilerin bilgisayara yansıtılmasıyla çalışıyor. Ayonix şirketi hakkında açıklamalarda bulunan Vural, yüz tanıma sayesinde güvenliğin on kata kadar artırıldığını anlatıyor.

"Geçen yıl Arjantin'de düzenlenen G20'de, 20 ülkenin başkanları bu yüz tanıma sisteminden geçtiler. 'Sahte başkan var mı yok mu' diye inceleme yapıldı" şeklinde konuşan sistem geliştiricisi, daha önceden güvenlik kamerasıyla sağlanan güvenliğin artık yüz tanımaya geçtiğini aktardı. Sadi Vural yüz tanımayı şöyle anlattı:

"FBI'ın yüz tanıma sistemini birkaç noktada aktif olarak kullanıyorken aynı zamanda Bahamalar, Meksika, Panama, Arjantin, Paraguay, Singapur, Tayvan'ın yüz tanıma sistemlerini oluşturuyoruz. Farklı farklı görünümlere sahip insanları algılayabilen bir yüz tanıma sayesinde sınır geçişleri kolaylaşıyor"

Yüz Tanıma Teknolojisi Suçluları da Yakalayacak

Ayonix'in yeni hedefinin suçluları yakalamak üzerine kurulu olduğunu ifade eden Vural, "Şehirde aranan bir suçluyu kamera, yüzünden tespit edip bilgisini verebiliyor. Kamera, insanların gülümsemesini, kaygısını anlayabiliyor. On binlerce kamerayı tek bir bilgisayara bağlayıp Ankara'nın bütün nüfusunu gerçek zamanda tanıyabilirsiniz" açıklamasını yaptı.