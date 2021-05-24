Türk Girişimciler HavHav ve WufWuf ile Lider Oldular!

Caner Bayraktar ve Umut İlhan tarafından 2018 yılında Londra'da kurulan WufWuf, üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde alanında lider köpek markası olmayı başardı. 2020 yılının ikinci yarısında gelirlerini dört kat artıran şirket, yatırım turunu 48 saat gibi rekor bir sürede tamamlayarak 275,000 Euro fon topladı.

WufWuf ve HavHav isimleri ile faaliyet gösteren girişim; her ay farklı bir tema ile, köpekler için oyuncaklardan ve ödül mamalarından oluşan kutu abonelikleri sunuyor.

WufWuf 3 Yılda İngiltere'nin Lider Markası Oldu!

5 farklı ülkeden 20'nin üzerinde yatırımcısı bulunan WufWuf, Teknasyon'dan bu turda da yatırım almayı başardı.

Teknasyon CIO'su Onur Kurugöl, yapılan yatırım hakkında "WufWuf’a 2020 yılının ağustos ayında ilk yatırımımızı yapmıştık. WufWuf o günden sonra oldukça başarılı bir büyüme grafiği çizdi ve yatırım turu sonrasında her ay yüzde 10'un üzerinde büyüyerek, Birleşik Krallık'ın ilk sıradaki köpek odaklı kutu abonelik girişimi hâline geldi. Biz de başarılarına yenilerini eklemeleri ve global pazarlara açılma yolunda onlara destek olmak için devam niteliğindeki ikinci yatırımımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

WufWuf ve HavHav'ın yanı sıra Tamindir.com'un da kurucusu olan Caner Bayraktar, söz konusu yatırım hakkında yaptığı açıklamalarda "Teknasyon bize finansal destekten çok daha fazlasını katıyor. Rockads programıyla dijital reklam alanındaki tüm tecrübelerini paylaşıyorlar. Müşteri destek platformu Desk360'ı kullanımımıza açtılar, her şeyden önce ne zaman kapılarını çalsak sonsuz destek alıyoruz. Teknasyon, Türkiye'den çıkan girişimler için çok değerli bir entelektüel kaynak." ifadelerini kullandı.

WufWuf Hakkında

Birleşik Krallık'ta hizmet vermeye başladıktan sonra geçtiğimiz yıl itibarıyla dünya genelindeki 33 farklı ülkede hizmet vermeye başlayan WufWuf, yirmi binin üzerinde aktif müşteriye sahip. Şirket bu yıl içerisinde yeni yatırımlar alıp Avrupa'da genişlemeyi ve ilerleyen yıllarda da Amerika'ya açılmayı istiyor.