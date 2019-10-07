Türk Girişimcilerden Sesli Sağlık Asistanı

Siemens’in global girişim destekleme programı Next47'de ortaya çıkan yerli sağlık asistanı Albert Health büyük ilgi görüyor. Hastalarına yapay zeka aracılığıyla yardım eden Albert Health, sağlık sorunlarını kolaylaştırıyor.

Halihazırda Siemens Türkiye’de görev alan Serdar Gemici, Serhat Uzun ve Ensar Güneşdoğdu isimli genç mühendisler, aynı zamanda geliştirdikleri sesli sağlık asistanıyla çok konuşuluyor. Albert Health ismi verilen sağlık asistanı, kullanıcının ilaçlarını hatırlatıyor, düzen takibi yapıyor ve hatta doktorla iletişim bile kurabiliyor.

Siemens’in girişimcilik programı Next47'de tanıtılan sağlık asistanı proje yatırımı almayı hak ederken ayrıca Techstars programında da 1 milyon TL’lik yatırım aldı. Tansiyon, şeker, nabız değerlerini kaydedip hasta analizi yapabilen Albert Health, şimdilik İngilizce'ye destek sağlıyor. Konu hakkında geliştirme ekibinden Serdar Gemici şu ifadeleri kullandı:

"Hastalar, Albert ile konuşarak tedavileriyle ilgili günlük notlar tutabiliyor, ilaç hatırlatması kurabiliyor, sağlık ölçümlerini kaydedebiliyor ve tüm sağlık verilerini bir yakını ya da doktoruyla paylaşabiliyor."

Ayrıca başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde hasta takibi yapacağı öğrenilen Albert Health'nin ilk hedefi günlük 500 bin aktif kullanıcıya erişmek.