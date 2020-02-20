Türk Girişimi Udemy 2 Milyar Dolar Değerlemeye Ulaştı!

Eren Bali tarafından kurulan ve 2010 yılında yayın hayatına başlayan Udemy, aldığı yeni yatırım ile birlikte iki milyar dolar değerlemeye ulaştı.

Hızla Büyümeye Devam Ediyor

Udemy; profesyonel, öğrenci ya da yetişkin fark etmeksizin kişilere kitlesel çevrim içi açık ders sunmayı hedefleyen bir eğitim teknolojisi şirketi olarak öne çıkıyor. Kurucularının arasında iki Türkün de yer aldığı platformun Türkçe dil desteği ve Türkçe eğitim veren yayıncıları bulunuyor.

Mevcut durumda şirketin 30 milyon üstü kayıtlı üyeye, 245 milyon üstü içerik sunduğunu belirtelim. 60 tanenin üstünde dil seçeneğine sahip olan platformda 50 bin üstünde eğitmen bulunuyor.

Udemy, Benesse Holding tarafından yapılan 50 milyon dolar tutarındaki yeni yatırım ile birlikte 2 milyar dolar değerlemeye ulaştı. En son Haziran 2016 döneminde 60 milyon dolar tutarında bir yatırım alan şirketin yeni yatırım sırasındaki değerlemesi 2 milyar dolar olarak açıklanmış oldu.

Peki siz Udemy kullanıyor musunuz? Türkler tarafından oluşturulan bu girişim hakkındaki düşünceleriniz neler? Hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.