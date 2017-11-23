Türk Hacker Bulduğu Güvenlik Açığıyla ABD'nin Onur Listesine Adını Yazdırdı

Dünyanın siber güvenlik sorunu devam ediyor. Milyonlarca dolar harcanarak tasarlanan sistemlerin hepsinde daha önceden fark edilmemiş güvenlik açıkları bulunuyor. Bu güvenlik açıkları için geçtiğimiz günlerde bir program başlatıldı. Bu program ile birlikte dünyanın izlediği ABD'nin güvenlik açığını bir Türk hacker kapattı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşları için hizmete açtığı 20'den fazla internet sitesi, Ağustos ayında başlatılan bir program ile birlikte test edilmeye başlandı. Başlatılan bu programla birlikte hackerler, devlete ait olan internet sitelerine güvenlik testleri yapıyorlar. Yapılan bu testler ile birlikte ABD hükümeti sistemlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Hackerone platformunda büyük bir program başlatıldı. Aylardır devam eden bu programla birlikte devlet sitelerinin güvenlik açıkları kapatılıyor. Hackerone platformu sayesinde güvenlik açıklarını bildiren onlarca kişinin arasında bir isim ön plana çıkıyor. Bu isim ise Mustafa Kemal Can adlı Türk hacker.

ABD hükümeti Türk hackera teşekkür etti!

Mustafa Kemal Can, devlet işlerinin elektronik ortamda yapılabilmesine imkan sağlayan login.gov sitesine ait bir güvenlik açığı buldu. Bulduğu bu güvenlik açığı ile birlikte kullanıcıların güvenliği için konulan SMS doğrulaması geçici olarak kaldırılabiliyor. Ayrıca bu açıkla birlikte daha önce hesapları dondurulan kullanıcıların hesaplarına da yeniden erişebilmek mümkün. Mustafa Kemal Can tarafından bulunan bu açıklar sayesinde login.gov daha güvenli bir hale getirildi. Bu açıkları bulduğu ve onları uyardığı için ABD hükümeti, Türk hacker Mustafa Kemal Can'a teşekkür etti ve çok az kişinin bulunduğu onur listesine Türk hackerin adını da ekledi.

Bu başarısı ve ülkemizin adını duyurduğu için Mustafa Kemal Can'a bizler de teşekkür ediyor ve tüm sızma testlerinde başarılar diliyoruz!