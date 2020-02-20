Türk Hacker Tosuncuk'un Telefonuna Sızmış Olabilir! İşte Büyük İddia

Çiftlik Bank'ın kurucusu olan ve uzun zaman tüm dünyada aranan Mehmet Aydın'ın akıllı telefonuna Türk hackerlar tarafından sızıldığı ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen haberin tüm ayrıntılarını sizler için derledik.

Tosuncuk Nerede?

Kurduğu şirket ile ülkemizde 1 milyar 100 milyon lira vurgun yapan Mehmet Aydın geçtiğimiz aylarda ülkemizi terk etmişti ve binlerce vatandaş mağdur olmuştu. Türk siber güvenlik uzmanı Mesut Uçar, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Türkiye'den firar ettiği tarihten bu yana aynı bölgede olduğunu iddia etti.

Mesut Uçak yaptığı açıklamanın devamında Mehmet Aydın'ın Amerika'dan SIM kart aldığını belirtti ve o SIM kartı kullanmaya devam ettiğini söyledi. Cep telefonu üzerinden erişilen konum bilgilerine bakıldığında Aydın'ın, Brezilya Sao Poula'da Torre Jacarandá - Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues adresinde görüldüğü duyuruldu. Adresin bit iş merkezine çıktığı söyleniyor.

Mesut Uçer, Aydın'ın sanıldığı gibi Ukrayna, Kıbrıs veya Dubai gibi ülkelere hiçbir zaman gitmediğini aksine Türkiye'den firar ettiği günden bu yana Brezilya Sao Poula'da Torre Jacarandá - Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues adresinde olduğunu açıkladı. Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde intihar etti iddiaları ile ortalığı karıştırmıştı.