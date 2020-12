Türk Hackerlar, Türkiye’nin Aşı Aldığı Sinovac Sitesine Saldırdı!

Türk hackerlar, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs aşısı aldığı Sinovac sitesine siber saldırı düzenledi. Web sitesinin girişine kendi logolarını ekleyen “Root Ayyıldız” isimli hacker grubu ayrıca web sitesinin bazı kısımlarına da kendi mesajlarını ekledi.

Türk Hackerlar, Sinovac Sitesine Neden Saldırdı?

Günler önce Türkiye’ye geleceği duyurulan Çin aşısının taşındığı uçak bugün saat 05.44’te Esenboğa Havalimanı’na indi. Aşıyı geliştiren şirketin yeni tip koronavirüs aşısının Türkiye ve Azerbaycan’a Keymen firması ile dağıtılacağını açıklamasından sonra şirketin web sitesi Türk bilgisayar korsanlarından oluşan bir hacker grubu tarafından hacklendi. Düzenlenen siber saldırı sonucunda aşı geliştiricisi şirketin ana sayfasına hacker grubunun logosu eklenirken web sitesinin belirli bölümlerine ise birtakım mesajlar yerleştirildi.

Sinovac, saldırının düzenlenmesinin üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra web sitesini Türkiye’den gelen erişimlere kapattı. Aşıyı geliştiren şirketin web sitesine girmeye çalışan internet kullanıcıları şu anda “Your IP is not allowed to visit this website!” mesajı ile karşılaşıyor. Bu, kullanıcının IP adresinin web sitesine girmek için izne sahip olmadığı anlamına geliyor. Şirketin web sitesine şu an yalnızca sizi farklı bir yerdeymiş gibi gösterebilecek VPN ve benzeri yöntemlere başvurularak erişim sağlanabiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısının temininde aracı firma kullanıldığına ilişkin yaptığı açıklamada, “Devlet Malzeme Ofisi (DMO) doğrudan alacak, aracı yok” ifadelerini kullanmıştı. Bir TRT muhabirinin Çin’den paylaştığı görüntüde aracı firma olarak “Keymen”in görüldüğü iddialarını paylaşmıştı. Bakan Koca ise ithal olarak getirilen aşılarda Keymen’in aracı firma değil Sinovac’ın Türkiye distribütörü olduğunu belirtmişti.

Türkiye'de Kimlere Koronavirüs Aşısı Yapılacak?

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamakta. Son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak. Çin’den gelecek olan aşıların etkiliği yüzde 91,25 olarak açıklanmıştı.