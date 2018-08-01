Türk Hava Yolları'ndan LEGO Kahramanları ile Müthiş Reklam Filmi!

Türkiye'nin en değerli şirketi ünvanını bu sene de kimselere kaptırmayan Türk Hava Yolları (THY), LEGO filmi kahramanları ile hazırladığı yeni reklam filmiyle karşımıza çıktı!

Birçok kez "Avrupa'nın En İyi Havayolu" unvanına layık görülen Türk Hava Yolları, yeni reklamıyla adından yine söz ettirecek.

Son olarak bu yılın başlarında dünyaca ünlü kalp cerrahı ve ekran yüzü Dr. Mehmet Öz’ün rol aldığı yeni reklam filmi “Beş Duyu” ile başarılı bir tanıtım projesine imza atan şirket, bu sefer de efsanevi LEGO kahramanları ile uçuş emniyet filmi hazırladı.

Reklamda, Batman’den Joker’e, Superman’den Wonder Woman’a kadar pek çok ikonik karakter boy gösteriyor. LEGO’nun en bilinen iki karakteri Emmet ve Wyldsyle’ın uçakta uyulması gereken kuralları oldukça eğlenceli bir şekilde anlattığı reklam filmi, şüphesiz son dönemin en orijinal projelerinden birisi olarak göze çarpıyor.

Bu arada LEGO serisinin devam filmi 2019 yılında vizyona girecek. Chris Pratt, Margot Robbie, Channing Tatum ve Elizabeth Banks gibi isimler, birbirinden ünlü karakterlere sesleriyle hayat verecek. Filmin yönetmen koltuğunda ise Mike Mitchell ve Trisha Gum oturacak.

Türk Hava Yolları’nın DC ile yolları ilk kez kesişmiyor. Şirket, 2016 yılında sponsor olduğu Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminin tanıtım çalışmaları kapsamında harika bir reklam kampanyasına imza atmıştı. Söz konusu reklam ilk kez 2016 Super Bowl organizasyonunda yayınlanmış ve dünya çapında büyük bir ilgi görmüştü.

Sizleri daha fazla meraklandırmadan Türk Hava Yolları'nın LEGO filmi kahramanları ile hazırladığı reklamla başbaşa bırakalım.

İyi seyirler!