Türk Havacılık Şirketi Blockchain Teknolojisi Kullanacak

Türkiye’nin en büyük havayolu şirketlerinden Pegasus, 2017’nin en çok konuşulan konularından blockchain teknolojisine yatırım yaptı. Şirket, yaptığı açıklamayla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında operasyonel süreçlerini dijitalleştirilmek için blockchain teknolojisi kullanmaya başlayacağını duyurdu.

Artık sonlarına yaklaştığımız 2017 yılının en çok konuşulan konusu şüphesiz Bitcoin oldu. Blockchain ismi verilen yenilikçi bir teknoloji kullanan, bu yolla verileri hızlı ve güvenli şekilde aktarmayı başaran Bitcoin, yeni bir çağın başlamasına da ön ayak olmuştu. Blockchain teknolojisini kullanan son şirketlerden bir tanesi de Pegasus oldu.

Havayolu şirketi, Uçuş Kontrol Sistemi üzerinden yapılan uçuş tanımları ve güncellemeleri, anında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Operasyon Kontrol Merkezi (OCC) departmanı çalışanlarının ekranlarına düşmesini sağlayacak yeni bir teknoloji geliştirdi. Pegasus, yine aynı alt yapıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı sistemlerinde oluşturulan uçuşa ait kapı, bagaj bandı, körük kullanımı gibi operasyonel bilgilerin de anlık olarak Pegasus sistemlerine aktarılacağı bilgisini verdi.

Konu hakkında bir açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Direktörü Barış Fındık, “Uçuşlarımızın büyük kısmını gerçekleştirdiğimiz İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG şirketi ile ortak bir çalışma yaparak operasyonel süreçlerimizin dijitalleştirilmesinde önemli bir adım attık. Kendi kurumsal ara yazılım sistemimiz kullanılarak gerçekleştirilen entegrasyon projemiz kapsamında uçuş operasyonumuz, dijital hale getirilmiş olacak. Daha garanti ve doğru veri aktarımlarıyla birlikte personel eforlarında da kazanç sağlayacağız. Sektörümüzdeki ilk 'BlockChain' uygulamalarından birisini, iş ortağımız İSG ile hayata geçirmiş olmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.