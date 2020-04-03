Türk İlaç Şirketi Virüse Karşı İlaç Üretmeye Başladı!

İlaç firması Abdi İbrahim, koronavirüs tedavisinde olumlu netice verebildiği gözlemlenen ilacın ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı'na teslim etti.

Abdi İbrahim, Koronavirüse Karşı İlaç Üretmeye Başladı!

Abdi İbrahim, İstanbul Esenyurt’ta bulunan tesislerinde nisan ayı içinde üreteceği 1 milyon 600 bin tablet ile bu ilacın yıl sonuna kadar yapılacak tüm üretimini de bakanlığa bağışlayacak.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada "Tedavide olumlu netice verebildiği gözlemlenen ürünümüzün ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığımıza teslim ettik. Yıl boyunca üreteceğimiz bu ürünün tamamını bağışlayarak Türk tıbbının hizmetine sunacağız!" denildi.

Tedavide olumlu netice verebildiği gözlemlenen ürünümüzün ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığımıza teslim ettik. Yıl boyunca üreteceğimiz bu ürünün tamamını bağışlayarak Türk tıbbının hizmetine sunacağız! #Abdiİbrahim #İşimizİyileştirmek #Hayatıİyileştiriyoruz pic.twitter.com/0LNyRF6Lkx — Abdi İbrahim (@abdiibrahimilac) April 3, 2020

2 Nisan itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 18.135 oldu. Can kaybı ise 356'ya yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.101, iyileşen hasta sayısı ise 415 olarak açıklandı. Entübe hasta sayısının 783 olduğu duyuruldu.

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.