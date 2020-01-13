Türk İşi Robotlar Kına Gecelerinde Kullanılacak

Bu yıl 18.’si gerçekleştirilen Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı, ilginç anlara sahne olacak. Fuar sırasında Akınsoft tarafından geliştirilen insansı robotların kına gecesi versiyonları görücüye çıkacak.

2020 yılının evlilik hazırlıkları trendlerinin görücüye çıkacağı fuar, 18-19 Ocak tarihleri arasında Lütfi Kırdar'da düzenlenecek. Birbirinden ilginç detaylara sahne olacak fuarın en dikkat çekici standlarının başında ise Erol Yıldırım Kına Organizasyon bölgesinde gerçekleşecek. Kına organizasyonlarına yeni bir hava getirmek adına yenilikçi çözümler arayan şirket, akıllı robotlarını tanıtacak.

Konya'da kurulu Akınsoft Robotik, uzun yıllardır robotlar üzerine çalışmalar yürüyor. Son yıllarda insansı robotlar üzerine çalışmaya başlayan şirket, Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikasını faaliyete geçirmişti. Yaptıkları gösteriler ile akıllara kazınan Konyalı insansı robotlar, son olarak sahneden düşen arkadaşlarına lahmacunlu ziyaretleri ile haberlere konu olmuşlardı.

Akınsoft'un geliştirdiği Konyalı insansı robotların son durağı ise kına organizasyonları oldu. Erol Yıldırım Kına Organizasyon, Akınsoft robotlarını elden geçirerek, kınalara dahil etme çabasına girdi. Robotların 2020'de kınaların en büyük eğlencesi olacağını savunan şirket yetkilileri, yeni ürünlerinin organizasyonlarda tepsi taşıma, kına türküsü söylemenin yanı sıra dans ekibiyle beraber kına dansı yapacaklarını dile getirdiler.