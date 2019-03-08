Türk Kökenli Televizyoncu, ABD Başkanı Trump’a Meydan Okudu!

ABD’de online platformda yayınlanan ‘Genç Türkler’ adlı programın sunuculuğunu yapan Türk kökenli Amerikan vatandaşı Cenk Uygur, ABD Başkanı Donald Trump’a üniversite yıllarındaki notlarını açıklama çağrısında bulundu. Uygur, Trump’ın notlarının kendisinden daha iyi olması durumunda ABD Başkanı’na 1 milyon dolar vereceğini söyledi.

Amerikan kamuoyu, politika yorumcusu ve televizyon programcısı Türk kökenli Cenk Uygur’un, ABD Başkanı Donald Trump’a meydan okumasını konuşuyor.

Trump’tan üniversite yıllarında notlarını açıklamasını isteyen Uygur, "İkimiz de Pensilvanya Üniversitesi'nde eğitim aldık. Bu nedenle notlarımızın karşılaştırılması adil olur. Eğer senin notların benden daha iyiyse ben sana 1 milyon dolar vereceğim, ama benim notlarım daha iyiyse sen bana 1 milyon dolar vereceksin" ifadelerini kullandı.

Cenk Uygur

Trump’ın Fordham Üniversitesi'nde iki yıl eğitim aldıktan sonra Pensilvanya Üniversitesi'ne geçiş yaptığını söyleyen Uygur, Trump'ın lise notlarının içler acısı olduğunu ve bu notlarla Fordham’a girmesinin imkansız olduğunu iddia etti.

“Eğer notlarını kamuoyuyla paylaşırsan Pensilvanya'ya da geçemeyeceğin görülür. Belki de babanın ve milyoner dostlarının yardımıyla zar zor mezun oldun” diyen Uygur, çok ilginç bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.

Amerikan kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayla ilgili Washington Post gazetesine bir demeç veren Uygur, Trump'ın 2011'de dönemin ABD Başkanı Barack Obama'dan notlarını açıklamasını istediğini anımsattı.

Trump'ın Obama'ya yaptığı bu çağrının oldukça ırkçı olduğunu söyleyen Uygur, “Kayıtlar Obama'nın muhteşem bir öğrenci olduğunu gösteriyordu. Trump'ın Obama'nın notlarını istemesinin tek nedeni Obama'nın ırkıydı" şeklinde konuştu.

Uygur'un bu çağrısına Trump'ın ne cevap vereceği ise büyük bir merak konusu.