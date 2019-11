Türk Kullanıcılar Gözünü Uygun Fiyatlı Bilgisayarlara Çevirdi

GfK tarafından yapılan yeni pazar araştırması dünya genelinde ve ülkemizde bilgisayarlara yönelik talebi ortaya çıkardı.

Küresel Pazar Daralmaya Devam Ediyor

Yapılan araştırmaya baktığımızda küresel bilgisayar pazarında yüzde 1,5 oranında düşüş yaşandığını görüyoruz. Bununla birlikte mobil bilgisayar pazarının cirosunda yüzde 1 artış ile birlikte 18 milyar euro seviyesinin aşıldığı görülüyor. Cirolar artmış olsa da bunun fiyatlardan kaynaklanan bir artış olduğunu, mobil bilgisayarlara yönelik talebin yüzde 5 düştüğünü belirtelim.

Yani nominal bir büyüme söz konusu.

Aynı dönemde 9 inç ve daha büyük ekran boyutuna sahip tablet modellerinde talebin hızla artığını ve yüzde 12 yükseliş yakaladığını görüyoruz. Ters şekilde, masaüstü bilgisayarlarda yüzde 11 ve all in one bilgisayarlarda yüzde 7 oranında düşüş söz konusu.

Oyun sektöründe işlerin daha iyi olduğunu, cironun yüzde 16 artarak 5,4 milyar euro seviyesini gördüğünü ekleyelim. Oyun monitörleri yüzde 42 artış ile birlikte en hızlı büyüyen kategori olmayı başardı.

Türkiye Pazarı Uygun Fiyatlı Ürünlere Kayıyor

Türkiye'de yaşayan tüketiciler bu yılın ilk yarısında ürünler için şu kadar para harcadı.

Dizüstü Bilgisayar: 137,3 milyon euro

Tablet: 48 milyon euro

Masaüstü Bilgisayar: 21 milyon euro

Monitör: 20 milyon euro

Dizüstü bilgisayarlarda yaşanan yüzde 38,1 oranındaki ciro daralması, daha uygun fiyatlı modellere kayıldığını ortaya koyuyor. Daralma yalnızca dizüstü bilgisayarlarda değil; yüzde 31,1 oranında tabletlerde ve yüzde 38,9 oranında masaüstü bilgisayarlarda da görüldü.