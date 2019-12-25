Türk Lirası'na Endeksli Kripto Para Birimi BiLira Tanıtıldı

Türk Lirası’na endeksli stabil kripto para birimi BiLira’nın açık etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye’nin Etherum ağı üzerinde Türk Lirası ile desteklenen ilk stabil kripto para birimi olan BiLira’nın lansman etkinliğine finans dünyasının küresel ve yerel çapta tanınan isimleri de katıldı.

Türkiye’nin blokzincir tabanlı ve Türk Lirası’na eşit kripto para birimi BiLira’nın lansmanı gerçekleştirildi. Üç kurucu ortak Sinan Koç (CEO), Murat Fırat (CTO) ve Vidal Arditi’nin (COO) ev sahipliğinde Inkube Blockchain Hub organizatörlüğünde gerçekleştirilen açılışa FTX Global COO’su Andy Croghan, BlockchainIST Kurucusu ve Direktörü Dr. Bora Erdamar gibi önemli isimler de katılım gösterdi.

Herkesin geleceğin finans dünyasında eşit haklara sahip olması ve merkeziyetsiz internet - dağınık finans ürünleriyle bağlantı kurabilmesi amacıyla geliştirilen BiLira, diğer kripto para birimleri gibi inişli çıkışlı değil ve TL’ye endeksli. Kullanıcılarına her zaman 1 TL karşılığında 1 BiLira satın alabilmelerini ve 1 BiLira’yı 1 TL olarak nakit paraya dönüştürebilmelerini sağlıyor. Etherum ağı üzerine kurulu ilk kripto para birimi olma özelliğini taşıyan BiLira, tüm ERC-20 standart dijital cüzdanlarla uyumlu altyapıya sahip. Şu anda aralarında Garanti BBVA, VakıfBank, Fibabanka, TurkishBank’ın yer aldığı Türkiye’nin önde gelen bankalarıyla da çalışan proje duyurulduğu günden bu yana geçen sınırlı zamanda 1,139,142.2401 TRYB dolaşıma girdi.

Türkiye’nin dijital varlık kullanımına ve yeni teknolojilere çabuk adapte olabilmesinin yattığını söyleyen BiLira CEO’su Sinan Koç “Dünya blokzincir teknolojisine, Türkiye’den başarı hikayeleri eklemek istiyoruz” açıklaması ile BiLira’nın stabil kripto para birimi geliştirme teknolojisinin altında yatan temel misyonunu açıkladı. Koç, ayrıca “Öncelikli amacımız geleceğin merkeziyetsiz finans kavramını önce Türkiye’ye anlatmak, sonra Türk Lirası’na teminatlı BiLira ile kullanım pratikleri kazandırmak ve bu ekosistemle köprü kuracak yollar açmak. Bu sayede geleceğin finansı hayatımıza girdiğinde ülkemizin buna hazır olmasını sağlamak” ifadeleri ile BiLira takımının bakış açısını özetledi.

BiLira’nın tanıtım sunumu ve demosunun ardından, FTX Global COO’su Andy Croghan, BlockchainIST Kurucusu ve Direktörü Dr. Bora Erdamar ve BiLira CEO’su Sinan Koç’un bir araya geldiği panelde BiLira’nın özellikle Türk Lirası’na endeksli ilk stabil kripto para birimi oluşu ve bu pratiklerin blokzincir teknolojisinde yaratacağı köprü görevinin önemi konuşuldu. BlockchainIST Kurucusu ve Direktörü Bora Erdamar ise "Merkeziyetsiz Finans projelerinin hızla arttığı bu dönemde, dünyadaki pek çok merkez bankasının da kendi dijital paralarını geliştirmekte olduğunu görüyoruz. BiLira gibi stabil kriptopara projeleri merkezi ve merkeziyetsiz finans sistemleri arasında köprü oluşturabilme potansiyelleri açısından büyük önem arz ediyor.” şeklinde konuştu.

Şu anda Coiny Pro, FTX Global ve merkeziyetsiz Uniswap’da listelenen BiLira’nın farklı kripto para borsalarında da yer alacağı ve kullanıcılarına farklı dijital varlıklara karşı takas imkanı sunacağı söyleniyor. Kullanıcılar varolan itibari paralarını dijital bir ortamda bir varlığa çevirebilecek, bu parayı değer kaybetmeden birebir o dijital varlığın arkasında yatan itibari para birimine dönüştürebilecek. Aracı kuruma ihtiyaç duymadan takas, para transferi ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Finansal varlıklar tamamen kullanıcının kontrolünde olacak.

BiLira Nedir?

BiLira, dijital ortamda dijital para veya varlık olarak kabul edilen değerlerin alınıp satılması için kullanılıyor. Türkiye'nin Etherum ağı üzerinde Türk Lirası ile desteklenen ilk stabil kripto para birimi. Bu, her zaman 1 Türk Lirası (TRY) karşılığında 1 BiLira (TRYB) satın alabilmeniz ve yine 1 BiLira’yı 1 Türk Lirası olarak nakit paraya çevirebilmeniz anlamına geliyor.

BiLira, Ethereum ağı üzerinde kurulmuş ve tüm ERC-20 standart dijital cüzdanları ile uyumlu. BiLira platforumu üzerinden alım ve satım işlemlerinizi gerçekleştirebilir, BiLira kripto paranızı dijital cüzdanınıza transfer edip dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz.

Stabil kripto paraların, erişilebilir, hızlı, kullanışlı ve şeffaf finansal etkileşimler için kullanılması için geliştirilen teknolojisi ile BiLira, varlık destekli stabil kripto paralar aracılığıyla teminatlı itibari para birimlerini destekliyor ve blokzinciri teknolojisinin güvenliğini kullanarak yüksek işlem hacmi sağlıyor.