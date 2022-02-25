Türk Markalar Ukrayna Saldırısı Sonrasında Mağazalarını Kapatıyor

Dün gece saatlerinde başlayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, dünya çapında tepkilere neden oldu. Bu savaşın Türkiye’ye etkisi ne olur tam olarak bilinmese de savaşın ekonomik zararı şimdiden hissedilmeye başlandı. Rusya – Ukrayna arasındaki gerilim Dolar ve Euro’da yükselişe neden olurken, doğalgaz fiyatları ise bir günde yüzde 30’dan fazla artış gösterdi. Öte yandan Ukrayna’da bulunan Türk markaları, ülkedeki mağazalarını kapatma kararı aldı.

Ukrayna’daki şubelerini yavaş yavaş kapatmaya başlayan mağazalar arasında LC Waikiki, English Home ve Colin’s gibi markalar yer alıyor. Mağazaların kapanma kararının yanında, şirketlerin ülkedeki geleceği de sekteye uğramış durumda. Edinilen bilgilere göre; Ukrayna'da hizmet veren Türk markaları, ülkede açmayı planladıkları yeni şube kararlarını savaş nedeniyle askıya aldılar.

Kriz, Yalnızca Bu Markalardan İbaret Olmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgali sonrasında Türk markaları bir bir mağazalarını kapatırken, diğer büyük perakende şirketlerinin de kapatma kararı alması bekleniyor.

Ukrayna’daki Türk markaları, ülkemiz için oldukça önemli bir Pazar konumunda bulunuyordu. Örneğin; LC Waikiki, Ukrayna'da en çok mağaza bulunduran markalardan biri. Ülkenin dört bir yanına yayılan LC Waikiki, Ukrayna'da 50'den fazla şubeye sahip.

Benzer bir şekilde Colin’s de bu konuda önde gelen markalar arasında yer alıyor. Colin’s'in Ukrayna'daki şube sayısı 70 civarında.