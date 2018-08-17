Türk Markası reeder’dan 8 Milyon TL’lik Fabrika Yatırımı

Yerli teknoloji sektörünün önde gelen şirketlerinden Reeder, 8 milyon TL yatırımla Samsun’da kurduğu fabrikasında telefon üretimine başladı. Firmanın orta vadedeki hedefleri arasında akıllı saat ve yapay zeka destekli cihazlar üretmek de bulunuyor.

Son dönemde çıkardığı akıllı telefonlarla mobil pazarın dikkat çeken markalarından bir tanesi olan Reeder, yerli üretim hacmini artırmak adına önemli bir hamle yaptı.

Samsun’da yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayan bir fabrika kuran şirket, 8 milyon TL’yi bulan bir yatırıma imza attı. Söz konusu fabrikada yıllık 600 bin adet cihaz üretilmesi planlanıyor. Bu rakamın 300 bini telefon, 200 bini tablet ve 100 bini ise akıllı saat olacak.

Yerli üretim atağı ile ilgili açıklamalarda bulunan Reeder CEO’su Uygar Saral, öncelikli hedeflerinin akıllı telefon ve tablet üretmek olduğunu söyledi. Saral, “Bu merkezde tuşlu telefon üretimine başladık. İlerleyen dönemde telefon üretimine akıllı saat, akıllı ev aletleri, AI yani yapay zeka destekli tüketici elektroniği cihazları da eklenecek.” dedi.

Reeder CEO’su Uygar Saral

Önümüzdeki dönemde yazılım Ar-Ge’si ile yapay zeka alanında birçok ürün geliştireceklerini belirten Saral, şöyle konuştu:

“Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışacağız. Samsun’da 100 kişilik bir ekibimiz yerli üretim için çalışıyor. Üreteceğimiz cihazların yerlilik oranı yüzde 55'ten daha fazla dolayısı ile Türk malı mührü taşıyor. Samsun fabrikamızda üretilen son teknoloji ürünleri sadece Türkiye değil yurtdışı pazarlara da sunulacak.”

Ekonomiye destek için yeni bir kampanya başlattıklarını belirten Reeder CEO’su, iPhone modellerini getiren kullanıcıların, telefonlarının değeri düşürüldükten sonra yeni bir Reeder sahibi olabileceklerini sözlerine ekledi.

Reeder'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni amiral gemisi Reeder P12S'in inceleme videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: