Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, Dünya Şampiyonu Oldu!

Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda toplamda 9 madalya alarak dünya şampiyonluğunu kazandı. Türkiye, Avustralya, İsviçre, Almanya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Fransa gibi ülkelerden katılımcıların yer aldığı yarışmanın şampiyonu bu yıl da dünya şampiyonu oldu.

Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, 9 Madalya Kazandı

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) Türkiye Temsilcisi ve Türk Grubu Başkanı Seçkin Köse, konu hakkında yapmış olduğu açıklamada bu sene Türkiye, Avustralya, İsviçre, Çekya, Almanya, İspanya, Fransa, Arjantin, Belçika, Hollanda, Rusya, Slovakya, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Polonya, Lüksemburg, Japonya Macaristan, İtalya ve Hırvatistan'dan 839 katılımcının yarışmada yer aldığını belirtti.

Köse, ana dil ve çok dilli olmak üzere iki farklı yarış türünde toplam 8 yarıştaki en iyi üçer kişiye toplam 24 madalya verildiğini ifade etti. Klavye milli takımımızın biri dünya rekoru 3 şampiyonluk, 2 ikincilik, 4 üçüncülük olmak üzere toplamda 9 madalya kazandığını dile getiren Köse, milli takımımızın bu sene de dünya şampiyonu olduğunu söyledi.

Köse'nin açıklamasına göre geriye kalan 15 madalyanın 5'ini Çekya, 3'ünü Japonya, 3'ünü İtalya, 2'sini Polonya alırken ikisini de Amerika Birleşik Devletleri ve Slovakya paylaştı.

Köse, ana dil yarışında 0 ile 12 yaş aralığındakilerden Merve Mutlu'nun dakikada 80 sözcük kaydederek, 3 ile 16 yaş aralığındakilerden Nisan Maya Tunçoğlu'nun dakikada 135 sözcük kaydederek, 17 ile 20 yaş aralığındakilerden Mete Özen'in dakikada 119 kelime kaydederek kendi kategorilerinde dünya şampiyonları olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bugüne kadar yarışmada 40'ı dünya rekoru olmak üzere toplamda 103 şampiyonluk kazandığını vurgulayan Köse, bilgisayarı on parmakla bakmadan kullanılmasının önemli bir zaman tasarrufu sağladığını, ilköğretim birinci sınıfın ikinci yarısından itibaren bilgisayar klavye derslerinin alınmasının oldukça gerekli olduğunu söyledi.

Avrupa ve Amerika'da seneler önce el yazısının ilkokullarda kaldırılıp yerine bilgisayar klavye eğtimi konulduğunu belirten Köse, ilkokullarda başlanması gerektiğini ileri sürdüğü klavye eğitimine ek olarak bilgisayar eğitimi, yazılım geliştirme eğitimi, algoritma eğitimi, kodlamaya giriş ve benzeri eğitimlerle de sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.