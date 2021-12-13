Türk Milli Klavye Takımı Dünya Birincisi Oldu!

Türkiye Milli Klavye Takımı geçtiğmizin günlerde düzenlenen INTERSTENO yarışmasında 4 madalya almaya hak kazandı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bilgi İşlem ve İrtibat Federasyonu (INTERSTENO) Çek Cumhuriyeti Temsilcisi tarafından düzenlenen uluslararası klavye yarışması sona erdi.

ZAV100 3. Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Yarışması'nda Türkiye Milli Klavye Takımı, topladığı madalyalarla yarışmanın birincileri arasında yerini aldı.

9-11 Aralık tarihlerinde Çekya'da düzenlenen yarışmada 13-16 yaş grubu kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Ortaokulu öğrencisi Nisan Maya Tunçoğlu ilk dakikada net 739 vuruş yaptı. Tecrübeli kategorisinde ise Ankara Danıştay Başkanlığında çalışan Erdi Çiller, dakikada net 814 vuruş yazarak birinciliği elde etti.

Türkiye Milli Klavye Takımı 4 madalya kazandı

Toplamda 4 kategoride yapılan yarışlarda Türk takımı iki kategoride birinci oldu. Genç kategorisinde yarışan Afyonkarahisar Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan Sinem Deniz 3. sıraya adını yazdırdı. Ümit Şeker, İlyas Pamukçu ve Efe Abdullah Taner ise yarışmanın onur tablosuna girmeye layık görüldü.

ZAV100 3. Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavyesi Yarışması'na Çekya, Almanya, ABD, Belçika, Fransa, Hırvatistan, Lüksemburg, Macaristan, Rusya, Slovakya, Polonya, İtalya, Arjantin ve Türkiye dahil 14 ülkeden 1.354 yarışmacı katıldı. Yarışmaya Türkiye'den toplam 36 klavye ustası dahil edilmişti.

Akıllı telefonda nasıl daha hızlı yazılır?

İlk olarak telefonu kavrayış durumunuza göre hangi parmaklarınızı kullanmanız gerektiğine dikkat etmelisiniz. Size kendinizi en rahat hissettiren ve telefona hakimiyetinizi en yüksek dereceye çıkaran tutuş şekli önemli.

Buna karar verirken, telefonu yatay mı ya da, dikey mi kullanırsanız daha rahat yazıyorsunuz bir ölçümleyin. Dikine kullanılan telefon tutuşlarında iki başparmağınızı kullanmak sıkıntı verebilir. Ancak yatay duruşlarda da işaret parmağını kullanmanız çok kullanışlı olmuyor.

Bu durumda yatay pozisyonda başparmaklar, dikey durumda ise işaret parmağı çözüm olabilir.

Akıllı telefonlarla beraber gelen fabrika ayarı klavyelerin hece düzenleme ya da kelime düzeltme, tahmin etme gibi özellikleri olmuyor. Bu yüzden iyi bir klavye uygulamasına ihtiyacınız olacak.

Otomatik düzeltmeleri kullanmaya alışmalısınız. Kelimeleri hızla tahmin edebilen ve otomatik düzeltmeleri yapabilen klavyeler her zaman daha hızlı yazmanıza olanak sağlarlar. Mesajlarınızda eksik ya da fazla olarak tuşladığınız harflerin yanlış anlaşılmalara yol açmamaları için bu tür klavye uygulamaları cankurtaran görevi görürler.