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Türk Mühendisler Hibrit Motorlu Yat Üretti

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Ömer Dursun
Ömer Dursun teknoloji

Yat üretimiyle Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri olan Antalya Serbest Bölge’de, akü, jeneratör ve güneş enerjisi ile çalışan hibrit yat üretildi. Hibrit yat, 18.30 metre uzunluğunda ve 1.2 milyon Euro değerinde.

Tübitak Ar-Ge tarafından desteklenen ve Naval Yatçılık tarafından üretilen yat, Hollandalı bir firma adına yapılıyor. Şirketin ortaklarından olan Barış Dinç yaptığı açıklamada, üretilen yatların Türkiye'nin tek alüminyum hibrit yatları olduğunu ifade etti. Ayrıca Dinç 47 ve 60 fit olmak üzere 2 farklı yatın üretildiğini ve dünyada da sayılı üretimler arasında yer aldığını belirtti.

Yat içerisinde 3 farklı enerji kaynağı bulunuyor. Akü, jeneratör ve solar panelden gücünü alan hibrit yat, 220 volt elektrikle şarj edilebiliyor. Ayrıca üretilen yatlardan birinin 1.2 milyon Euro’ya satıldığını açıklayan Dinç, “Yat tamam elektrikli ve sıfır emisyona sahip. Bu nedenle yüzde yüzde çevreci bir yat." ifadelerini kullandı.

Jeneratör çalıştırıldığında hibrit yatın saatte 7- 8 deniz mili ilerleyebildiğini kaydeden Dinç, yatın Türkiye'den İspanya'ya kadar ara vermeden gidebildiğini açıkladı.

Otomotiv sektöründe popüler olan hibrit teknolojisi denizcilikte de büyük ilgi görmeye başladı. Hatta ABD ve Avrupa’daki şirketlerin, hibrit motor teknolojisini deniz araçlarında kullanmak için yoğun bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor.

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ETİKETLER: denizcilik hibrit teknolojisi

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