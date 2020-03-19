Türk Mühendisler Koronavirüsü Anlatan Bot Geliştirdi

Türkiye'de geliştirilen ve son zamanlarda Avrupa'da yaptığı işlerle adından söz ettiren Türk mühendislerin geliştirdiği CBOT, hedefine koronavirüs salgınını koydu. Şirket tarafından geliştirilen yeni chatbot, insanlara virüs konusunda bilgi vermek üzere donatıldı.

CBOT, Türkiye’nin Korona Virüsü ile mücadelesine yerli ve milli yapay zeka teknolojisiyle destek olacağı dile getirildi. CBOT’un kendi altyapısını kullanarak kısa sürede geliştirdiği Korona Virüsü Bilgi Asistanı ile vatandaşların doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşacakları belirtildi.

Şimdilik en kritik 20 ana başlıkta gelebilecek yüzlerce farklı soruya cevap verebilen bu dijital asistan öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı ile diğer bakanlıkların resmi sitelerindeki ve Twitter hesaplarındaki açıklamaları baz alıyor ve oradaki güncellemeleri takip ediyor. T.C. Sağlık Bakanlığı algoritmalarına göre hastalık riskini hesaplayabilen asistan Türkiye’nin Korona Virüsü ile mücadelesini güçlendirecek.

Koronabot nasıl çalışıyor?

Yapay Zeka kapsamında makine öğrenmesi teknolojisiyle desteklenen bot/Korona Virüsü Bilgi Asistanı ayrıca gündemdeki hızlı değişimle birlikte farklı konular ortaya çıktıkça resmi kanallardan yapılan açıklamalar çerçevesinde yeni sorulara hızla adapte olabiliyor. Korona Virüsü Bilgi Asistanı’na www.koronabot.com sayfasından erişim sağlanabiliyor. Vatandaşlar siteye girdikten sonra isterlerse sayfadaki arama alanından isterlerse de sağ alt köşedeki bot sembolünü kullanarak merak ettikleri soruları yazabiliyorlar. Bu soruları algılayan yapay zeka, ilgili sorulara en doğru yanıtı gerçek zamanlı olarak verebiliyor.

CBOT’un kendi geliştirdiği makine öğrenmesi ve doğal dil işleme teknolojilerini kullanarak uygulamaya aldığı asistan ile şimdilik en kritik 20 konuda gelecek yüzlerce farklı soruya cevap veriyor. Bu asistan öncelikli olarak T.C. Sağlık Bakanlığı ile diğer bakanlıkların resmi açıklamaları baz alıyor ve oradaki güncellemeleri takip ediyor. Bot gündemdeki hızlı değişimle birlikte farklı konular ortaya çıktıkça resmi kanallardan yapılan açıklamalar çerçevesinde yeni sorulara hızla adapte olabiliyor. Asistan ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı algoritmalarına göre hastalık riskini hesaplayabiliyor.