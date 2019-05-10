Türk Mühendisler Robotik Hücre Geliştirdi

Kocaeli'de türk mühendisler tarafından robotik hücre geliştirildi. Türk mühendisler otomotiv üretim hatları için sanal devreye alma simülasyonuyla (gerçek zamanlı simülasyon) Türkiye'deki ilk robotik hücreyi yaptı.

Gölcük ilçesinde 4 bin metrekare kapalı alanda 25'i Ar-Ge mühendisi olmak üzere toplam 110 kişinin istihdam edildiği fabrika, Jaguar, Volvo ve Ford gibi ünlü otomobil markalarının robotik üretim hatlarını kuruyor. İngiltere ve Almanya'da da ofisler açarak Avrupa'daki otomobil üreten markalara hizmet sunan fabrika, Türk mühendislerince geliştirilen yazılımların ihracatını gerçekleştiriyor. Türkiye'deki ilk robotik hücreyi (robotun bulunduğu alanı) geliştiren şirket, maliyeti ve kalitesiyle öne çıkan robotik hücreyle ilgili ilk anlaşmayı dünyaca ünlü bir otomobil üreticisiyle yaptı.

Türk Firmalar Avrupa'da Üretim Hattı Kurabilecek Kapasitede

Robo Genel Müdürü Haluk Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 2006'da şirketi kurduğunu söyledi. Avrupa, ABD ve Japonya'da otomasyon alanında hatlar kuran büyük firmalar bulunduğunu aktaran Özcan, dünyada bu firmalarla rekabet ettiklerini bildirdi.

Özcan, yurt dışından projeler aldıklarını ancak vize ve çalışma izni alma konusunda sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek, Türk firmalarının kesinlikle Avrupa'ya gidip üretim hatları kurabilecek teknik kapasitede olduğunu kaydetti. Türk mühendisleriyle otomotiv üretim hattı geliştirdiklerini vurgulayan Özcan, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bu hat araçların alt gövdesini yapıyor. Burada Türkiye'de ilk defa uyguladığımız bir yazılım var. Buna sanal devreye alma deniyor. Normalde tasarımlarını 3 boyutlu yapıyoruz, yazılımları ve simülasyonu yapıyoruz. Simülasyonları imalat aşamasına geçmeden önce ofis ortamında müşterimizle çayımızı içerken sanal gözlüklerimizi takarak yapıyoruz. Sanal devreye alma sanki sahada devreye alır gibi olduğu için sahaya geçiş aşamasında sorun yaşamıyoruz. Otomotiv projeleri streslidir. Dakikada bir veya 80 saniyede bir araç üretilir. O yüzden o hattı 10 dakika bile durdurma stresine girmek sorumluluk gerektirir. Bu yüzden sanal devreye almada kullandığımız yazılımlarla beraber bu stresi azalttık, müşteriyi rahatlattık, kaliteyi artırdık ve planlamayı daha düzenli hale getirdik."

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