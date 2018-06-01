Türk Mühendisler Sabit ve Döner Kanatlı ‘Melez’ İHA Geliştirdi

Türk mühendisler, sabit ve döner kanatlı İHA'ların kabiliyetlerini tek bir noktada buluşturan yeni araç geliştirdi. Yeni insansız hava aracı, güvenlik güçlerinin terör operasyonlarında yaşadığı zorluklara çözüm olacak.

TSK’nın envanterindeki en önemli ürünlerden birisi olan ve terörle mücadele operasyonlarında kilit bir rol üstlenen İHA’lar, son dönemde sıkça kullanılmaya başlandı.

AA’ nın haberine göre, Türk mühendisler, güvenlik güçlerinin İHA kullanımında yaşadığı zorlukların önüne geçmek amacıyla yeni bir İHA konsepti geliştirdi. Söz konusu konsepte uygun bir deneysel araç da üreten uzmanlar, önemli bir başarıya imza attı.

Geliştirdikleri İHA’ya, hem döner kanatlı, hem de sabit kanatlı İHA’ların özelliklerini barındırması nedeniyle “melez” adını veren mühendisler, insansız hava aracının benerlerinden en önemli farkının ise şeklini değiştirerek hangi görevi yapıyorsa ona uygun bir hacme dönüşebilmesi olduğunu söyledi.

Sabit kanatlı İHA’lar ile hareketli bir hedefe yönelik düz uçuşla başlayan bir takip, sokak aralarında hedefin durması nedeniyle devam ettirilemiyordu. Sabit kanatlı İHA’ların havada asılı bekleme imkanı bulunmuyordu. Asılı durarak bekleme yetenekli bir aracın ise taşıyabildiği pile bağlı olarak görev süresi yetmeyebiliyordu.

Nurus şirketine bağlı üretim şirketi Numaş mühendisleri ise hem sabit kanatlı hem de döner kanatlı İHA’ların yeteneklerini tek bir araçta toplamaya çalıştı. Geliştirilen araç, döner kanatlı İHA’lar gibi havada asılı kalmasının yanı sıra, sabit kanatlı bir İHA gibi uzun menzilli ve yüksek irtifada uçabilecek.

Numaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Renan Gökyay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sirket olarak seri üretim ve esnek üretim konularında derin tecrübeleri olduğunu, bir üründen 300 bin ürüne ulaşan bir aralıkta üretim yapabildiklerine dikkat çekti.

Gökyay, değişken hacimli İHA'nın seri üretimine ilişkin de "Ürünü bu seviyeden seri üretime hazır hale getirmemiz 4-6 ayı geçmez, çok süratle bunu yapabiliriz. Bununla ilgili çok gelişmiş bir üretim altyapımız mevcut" ifadelerini kullandı.