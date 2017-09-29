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Türk Mühendisler, Teknoloji Devlerinin İlgi Odağında

eletronik saat
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Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen teknoloji

Gaziantep Teknokent'te 2 mühendis, 3 ay gibi kısa sürede hayata geçirdikleri akıllı saatle, dünyanın dört bir yanına ihracat yapmaya başladı.

Özel bir firmada mühendis olarak çalışan iki arkadaş, işlerinden ayrılarak Ar-Gex adında bir şirket kurdular.  İki kafadar mühendis, 3 ayda gerçekleştirmeyi başardıkları akıllı saat projesiyle dünyanın dört bir yanına ihracat yapmaya başladılar.

Mustafa Tülü ve Enes Çaldır isimli mühendislerin, "WatchX" adını verdikleri saate, en çok ilgi dünyaca ünlü teknoloji firmalarının bulunduğu Japonya ve ABD'den geliyor.

yerli akıllı saat

TRT Haber Ajansının haberine göre, firmanın ortaklarından Tülü, Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun, elektrik, elektronik mühendisliği alanında da yüksek lisansına devam ediyor. Tasarım mühendisi Enes Çaldır ile kısa zaman önce yine beraber çalıştıkları iş yerinden ayrılarak "Argex" adlı firmayı kurmuşlar.

İki arkadaş "WatchX" fikrini gidecek bir yerleri olmadığı için işe gider gibi kafelerde geliştirmişler. 1 ay kadar sonra kahveden çıkarak ofislerini bir kütüphaneye taşımışlar. Bu zaman zarfında Gaziantep Teknopark'a başvurup ve bir kuluçka merkezinden küçük bir ofis tahsis ederek çalışmalarını burada sürdürmeye devam etmişler.

Azimli iki arkadaş, "WatchX" adını verdiklerini saatin "Arduino" kartıyla üretildiğini ve "Scracth" görsel programlama diliyle uyumlu bir akıllı saat olduğunu söylüyorlar.

Mustafa Tülü ve Enes Çaldır, saatin maliyeti hakkında, "Japonya'dan, Danimarka'dan ve Amerika'dan distribütörlük için konuştuğumuz firmalar var. Bu ürünü çıkarmadan önce kapsamlı bir araştırma yaptık. Bu ürüne benzer bir ürün piyasada yok. O yüzden ürünümüze çok güzel bir ilgi var ve güzel geri dönüşler alıyoruz" diye konuşuyorlar.

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ETİKETLER: akıllı saat arduino teknokent

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