Türk Mühendislerden Geri Tepmeyi Sıfıra İndiren Silah Aparatı

Albayraklar Şirketler Grubu tarafından dış görünümü nedeniyle susturucuya benzetilen bir aparat geliştirildi. Aparat, geri tepmeyi sıfıra indirerek merminin çıkış hızını, etkisini ve menzilini iki katına çıkarıyor. Susturucu özelliği de taşıyan aparat, askeri dronelara takılan silahlarda da kullanılabilecek. Deneme süreci başarı ile sonuçlanan aparatın tanıtımı için patent başvuru sürecinin sonucu bekleniyor. Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak ve Albayraklar Şirketler Grubu’nun CEO’su Sertan Ayçiçek konu ile ilgili bazı detaylar verdi.

“Türk Mühendislerimiz, Silahların Geri Tepmesini ve Şahlanmasını Küçük Bir Aparat Sayesinde Sıfıra İndirmeyi Başardılar.”

Albayrak, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türk mühendislerimiz uzun yıllardır silahların çalışma sistemleri üzerine geri tepme ve şahlanma konusunda gizlilikle yapmış olduğu Ar-Ge çalışmaları sonucunda silahların geri tepmesini ve şahlanmasını dış görünüm itibariyle susturucuya benzeyen küçük bir aparat sayesinde sıfıra indirmeyi başardılar. Bu ürün her türlü uzun veya kısa namlulu silahlarda geri tepme ve şahlanmayı engellerken mermilerin çıkış hızını, menzilini, etkisini iki katına çıkartır ve patlama sesini de keser.

Standart silahlarda çekirdek namlu içerisindeki yiv ve setlere belli bir oranda sürtünür ve çıkış anında çekirdek namlu ağzında sıkışır, yüksek basınçla birlikte namludan fırlar ve hedefe ilerler yalnız bunu yaparken kovan içerisinde bulunan barut istihkakının büyük bir kısmı boşa gider” dedi.

“Sistemimiz Her Türlü Uzun veya Kısa Namlulu Silaha Uygulanabilir”

Ayçiçek, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sistem namlu içerisine hava girişi sağlayarak yanmayı maksimuma çıkartıyor ve bu da barutun tamamının yanmasını sağlayarak itiş gücünü en yüksek seviyeye çıkartıyor ve barut gazı kademeli olarak namludan dışarıya tahliye ediliyor bu sayede silahın sürgüsü oldukça yavaş ve sarsıntı yapmayacak şekilde çalışıyor. Sistemimiz her türlü uzun veya kısa namlulu silaha uygulanabilir ve tüm mühimmat tiplerine uygun bir sistemdir. Son derece küçük ve hafif olan aparatın silaha bir yük binisi de yoktur.

Piyasadaki mevcut silah susturucularının hepsinden çok daha az desibel seviyelerinde ses kesme özelliği taşır. Dünyada ilk ve tek olan ve her türlü silaha uygulanabilen bu yeni sistemimiz sayesinde üzerlerine kızaklarla silah monte edilen İnsansız hava araçları bu tarz profillere ihtiyaç duymayacaklar. Silahlar direkt olarak en küçük drone’lara bile monte edilebilecek” ifadelerini kullandı.