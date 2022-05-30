Türk Mühendislerin Tasarladığı Yarasa Kargo Uçağı Görücüye Çıktı

Almanya'da bulunan bir grup Türk mühendis, hayalet kargo uçağı adı verdikleri "Yarasa" adını taşıyan yeni bir uçak tasarımını tamamladı. Tamamen yapay zekâ desteğiyle çalışan hayalet kargo uçağının tasarımı da oldukça dikkat çekiyor. İlk olarak 2025 yılında göklerde süzülmesi beklenen uçağın, düşük motor gücü ve kargo kapasitesiyle geleceğin öncülerinden olması bekleniyor.

Türk mühendislerin oluşan bir grubun tasarımıyla ortaya çıkan bu uçakla ilgili bir süredir çalışmalar Almanya'da sürdürülüyordu. Berkant Göksel'e ait Electrofluidsystem şirketi, 2025 yılında uçağı pazara ilk olarak mini İHA şeklinde sürmeyi planlıyor. Uçağın en büyük özelliği, tasarımı sayesinde radar dalgalarının yansıtıcılığını azaltıyor bu nedenle de hayalet kargo uçağı adının hakkını veriyor.

Büyük Yük Kapasitesine Rağmen Hızından Ödün Vermiyor

Sıradan uçaklara nazaran daha düşük sürtünme ve daha fazla kapasitesi sayesinde tonlarca yükleri taşıyabiliyor ve ağırlıkların hızına oldukça az etkisi oluyor. Kuvvetli motoru sayesinde 1750 kilolara ulaşan yük kapasitesinde saatte 300 km hızla ilerleyebilen hayalet kargo uçağı, 10.000 metre irtifada 6900 km uzaklıklara kadar yük taşıyabiliyor.

2023 yılı içerisinde seri üretime başlanması planlanan bu yeni hayalet kargo uçaklarının öncesinde mini İHA versiyonları da piyasaya sürülecek. Şimdilik planlar ilk uçuşun 2025 yılında gerçekleşeceği yönünde ancak üretim süreci tıpkı tüm teknolojik ürünlerde olduğu gibi bu tarihi sekteye uğratabilir.

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