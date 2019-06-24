Türk Öğrenciler, ABD'deki İnsansız Hava Sistemleri Yarışmasında 3. Oldu

Yıldız Teknik Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Maryland eyaletinde düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Sistemleri Yarışması'nda üçüncü oldu.

Anadolu Ajansı 'nın (AA) haberine göre, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) bünyesindeki 12 kişilik Lagari ekibi, Lockheed Martin, Google, Rockwell ve Boeing gibi ABD’nin önde gelen firmalarının desteklediği bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Sistemleri Yarışması'nda ilk üçe girmeyi başardı.

31 ülkeden 75 takımın katıldığı yarışmada Harvard, Berkeley ve Stanford gibi dünyadaki birçok üniversiteyi geride bırakan YTÜ, otonom iniş kalkış, hedef vurma ve nesne tanıma gibi uçuş görevlerinde 75 takım arasından sabit kanat kategorisinde birinci, genel sıralamada ise üçüncü oldu.

Lagari ekibinin kaptanı YTÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fazlı Faruk Okumuş, “Türkiye’den 6 üniversite takımı ile ABD’den sonra yarışmaya en fazla ekip çıkaran ülke biz olduk. Yarışmada Türk takımları rakibimizdi ama hepsi ile gurur duyduk” ifadelerini kullandı.

"Son bir yıl çok sıkı hazırlandık, akşama kadar süren derslerden sonra gece yarılarına kadar atölyede çalışmalar yaptık, özellikle son bir ay okulun atölyesinde sabahladık” diyen Okumuş, başarılarının ve Türkiye'den diğer üniversite takımlarındaki katılım çokluğunun Türkiye’deki İHA alanındaki gelişmişliğin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Takım Koordinatörü, YTÜ Kontrol Otomasyon Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mücteba Uzunoğlu ise “Elde ettiğimiz derece için bir öğrenci olarak çok mutluyum ama özellikle ülkemizin İHA alanında geldiği yeri görmek beni daha da heyecanlandırıyor” değerlendirmesini yaptı.