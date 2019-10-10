Türk Ortağı Olan Firmanın Hisse Senetleri 150 Milyon Dolara Satıldı

Biyoteknoloji alanında 2008 yılından beri çalışmalarını yürüten BioNTech hisse senetleri, geçtiğimiz günlerde ABD’de halka arz etti. Halka arzdan 150 milyon dolar toplayan şirketin değeri bir anda 3,39 milyar doları bulmuş oldu.

Almanya’nın Mainz şehrinde bulunan Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in de kurucu ortağı olduğu BioNTech, American Depositary Receipts (ADR) olarak isimlendirilen yatırma senetlerini Amerikan piyasasında satışa sundu. Bu sayede 10 milyon yatırma senedi, toplam 150 milyon dolara satılmış oldu.

Aslında şirketin ilk hedefi 13,2 milyon adet yatırma senedini, 18-20 dolardan satarak 250 milyon dolar elde etmekti. Ancak piyasalardaki oynaklık sebebiyle 10 milyon senedin her biri ancak 15-16 dolar seviyelerinden satılabildi.

BioNTech, her bireyde kanserin farklı görülmesi nedeniyle hastalarda farklı ve kişiselleştirilmiş tedaviler yürütülmesi için araştırmalar yapıyor. Bu doğrultuda kanser üzerine tıbbi teknolojiler ve ilaçlar üzerine çalışan şirket, değerini yükseltmek adına ABD’de yatırma senetleri satma yoluna girdi. Yine bir teknoloji şirketi olan ADC Therapeutics SA ise piyasalardaki dengesizliklerden dolayı borsaya arzını erteleme kararı almıştı. Her ne kadar BioNTech istediği gelirden daha azını elde edebilmiş olsa da şirketin değeri 3,39 milyar dolara ulaşmış oldu.