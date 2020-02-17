Türk Ortaklı Azerion, Casual Oyun Piyasasında Dünya Lideri Oldu!

Hollandalı Türklerin sahibi olduğu Amsterdam merkezli teknoloji şirketi Azerion, Spil Games'i satın alarak dünyadaki aktif tüm casual oyun portallarının dünya liderliğini elde etti.

Mobil oyun dünyasında önemli satın almalar yaparak adından söz ettiren şirket, Spil Games’ten önce birçok farklı yatırım gerçekleştirmişti. Daha önce Improve Digital, Widespace, Sellbranch, Sulake, Smeet, Semilo, Adpulse ve Adux gibi girişimleri bünyesine katmıştı.

Spil Games'in mobil oyunlar bölümü ve oyun portallarının %5'lik hissesi, geçen sene Azerion tarafından satın alınmıştı. Bu son girişimle, firmanın geri kalan bölümü de Azerion ailesine katıldı. 30 oyun portalına aylık 60 milyon ziyaretçi çeken ve casual oyun pazarındaki liderlik pozisyonunu elinde tutan Spil Games, Azerion'un geniş ölçekteki portföyüne dahil oldu. Satın alınan portallar arasında agame.com, gamesgames.com ve mousebreaker.com gibi popüler oyun siteleri de yer alıyor.

Spil Games tarafından geliştirilen mobil oyunlardan Operate Now: Hospital toplamda 45 milyon, Troll Face Quest serisi ise toplamda 144 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Azerion ise tarayıcı üzerinden oynayabileceğiniz Habbo Hotel, Governor of Poker, Stratego ve spele.nl gibi yapımlarla aylık 125 milyondan fazla oyuncuyu kendine çekmeyi başarmıştı.

Azerion’un CEO ve kurucu ortakları olan Atilla Aytekin ile Umut Akpınar, “Bu satın alma ve ortaklık, reklam verenler, yayıncılar ve tüketiciler için içerik, teknoloji ve erişim sağlayan pazarında lider ve güvenilir bir ekosistem oluşturma stratejimize tam anlamıyla uyuyor. Spil Games ile yaptığımız anlaşma sonrasında küresel profilimize uygun yeni adımlar atabileceğiz” açıklamasında bulundular.

(Azerion İçerik ve Stratejik Ortaklıklar Genel Müdür Yardımcısı Erol Ertürk)

Spil Games portallarını yürütme görevini üstlenen Azerion İçerik ve Stratejik Ortaklar Genel Müdür Yardımcısı Erol Ertürk, “Bu satın alma, hızlı büyüme stratejimiz için çok öneml bir adımdı. Spil Games işlerimizin erişim, monetizasyon ve içerik tarafını daha da zenginleştirecek” dedi.

15 bin yeni oyun daha

Spil Games CEO’su Timm Geyer ise konu hakkında şunları aktardı: “Azerion ile ortaklık kurmuş olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Oyun dünyası müthiş geri dönüşleri olabilen, yüksek potansiyelli bir market; ancak üstesinden gelmeniz için önemli kaynaklara ihtiyacınız var. Azerion ile birlikte göz önünde bulundurulması gereken bir güç olacağız.”

Yayıncılara içerik ve gelir fırsatları sağlayan ve bir Azerion şirketi olan Game Distribution’a, Spil Games’in portföyünden 15.000’den fazla web oyunu eklenecek. Aynı zamanda Azerion’un var olan oyun portföyü Spil Games’in portallarını büyüterek yeni gelir yolları sağlayacak ve yayıncıların erişimlerini büyük ölçüde arttıracak.