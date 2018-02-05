Türk Otomotiv Sanayisi Altın Çağını Yaşıyor

Yerli otomobil projesiyle çok önemli bir adım atan Türkiye, 2017'de toplam otomotiv üretimini 1 milyon 647 bine, otomobil üretimini ise 1 milyon 121 bine yükseltti. Bir önceki yıla kıyasla, toplam otomotiv üretimi yüzde 13, otomobil üretimi ise yüzde 18 artarak, tarihin en yüksek seviyesini gördü.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Aralık 2017 dönemini kapsayan yıllık üretim sonuçlarını açıkladı.

Rakamlar, 2017'de bir önceki yıla kıyasla, toplam otomotiv üretiminin yüzde 13, otomobil üretimini ise yüzde 18 arttığını gösteriyor. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 674 bin, otomobil üretimi ise 1 milyon 121 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Otomotiv ve otomobil üretimi anlamında tarihin en yüksek seviyesine ulaşan Türkiye, traktör üretimi ile birlikte değerlendirildiğinde ise toplam üretim sayısında 2 milyona merdiven dayadı.

Yüzde 80'i İhraç Ediliyor

Tarihinin en parlak dönemini geçiren Türk otomotiv sanayisi, üretimin yüzde 80'ini ihraç ediyor. Geçen yıla göre adet bazında yüzde 17 artış gösteren toplam otomotiv ihracatı, 1 milyon 333 bin adete ulaştı. Otomobil ihracatı ise yüzde 24 artışla 921 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Toplam üretiminin yüzde 80'i ihraç eden Türkiye, toplam ihracatını dolar bazında yüzde 20 artırarak 29 milyar dolara yükseltti. Otomobil ihracatı ise dolar bazında yüzde 41 artarak 11,8 milyar dolar, euro bazında yüzde 39 yükselişle 10,5 milyar euro seviyesine çıktı.

Yerli Üretim Satışlarında Önemli Artış

Toplam pazar 2017 yılında yüzde 3 daralarak 980 bin 277 adet düzeyinde olurken, bu dönemde otomobil pazarı da yüzde 5 daralarak 722 bin 759 adet oldu. Rapora göre, ticari araç pazarı ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3 büyüdü.

2017 yılında bir önceki yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 5, ithal otomobil satışları ise yüzde 10 azalırken, ithalatın pazar payı 2017'de yüzde 70 olarak gerçekleşti. Son dönemde artan otomobil projelerinin etkisiyle de yerli otomobil satışlarında da yüzde 13 oranında bir artış yaşandı.