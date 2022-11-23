Türk Oyun Firması 25 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Son yıllarda ülkemizde başta mobil oyunlar olmak üzere oyun sektöründe geliştirici tarafında büyük bir patlama yaşanıyor. Yeni girişimlerin her geçen gün kendini göstermeye başladığı Türk oyun sektörü, özellikle Peak Games'in Zynga tarafından satın alınmasıyla uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmişti.

Yeni bir yatırım da mobil oyunlar geliştirmek üzere kurulan Ace Games'e geldi. İsrail merkezli mobil oyun üreticisi Playtika, Ace Games'e 25 milyon dolar yatırım yaptı.

Playtika ve Ace Games İş Birliği

SuperMassive Blaze E-Spor takımının ve Peak Games'in kurucu ortaklarından olan Hakan Baş tarafından 2019 yılında faaliyete geçirilen Ace Games, yayınladığı başarılı oyunlarla kısa sürede adından söz ettirdi.

NFX ve Actera liderliğinde önemli yatırımlar alan Ace Games'e bir destek de Playtika'dan geldi. Mix and Drink ve Prison Life! gibi oyunlarla 2021 yılında ABD App Store'da ilk sıraya yerleşmeyi başaran Ace Games, 25 milyon dolarlık yatırım aldı.

Ace Games kurucusu Hakan Baş, Playtika ile olan iş birliği çerçevesinde mobil oyunlarının kendi kategorilerinde küresel hakimiyete ulaşabileceğini belirtti.