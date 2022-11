Türk Oyun Firması 25 Milyon Dolar Yatırım Aldı

OYUN

Türk Yapımı Cats and the Other Lives, 16 TL Fiyatıyla Satışa Sunuldu

Cultic Games adındaki yerli oyun geliştirici stüdyosunun 3 yıldır geliştiriciliğini üstlendiği oyunu Cats and the Other Lives, uygun bir fiyat etiketiyle Steam'de bugün itibariyle satışa sunulmuş durumda.