Türk Oyun Sektörü 1 Milyar Dolarlık İhracat Yaptı!

Türkiye’de oyun ihracat rakamları rekor kırmaya devam ediyor. 2018 yılına dair verileri merak edenlerle paylaşan TOGED, 2018 Oyun Yazılımı İhracat Rakamı Toplantısı'nda geçtiğimiz yıl ülkemizde 1 milyar 50 milyon dolarlık oyun yazılımı ihracatı yapıldığı belirtildi.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği’nin (TOGED) öncülüğünde ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin katılımlarıyla gerçekleştirilen 2018 Oyun Yazılımı İhracat Rakamı Toplantısı, Türk oyun sektörünün kırdığı bir başka rekora ev sahipliği yaptı ve oyun geliştiricilerinin 2018 yılında 1 milyar 50 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiğini açıklandı.

TOGED Başkanı Ali Erkin, Türkiye’deki oyun geliştiricilerin başarılarını sıralayarak, sektör olarak uluslararası başarılara imza atmış oyunlarımızla Avrupa’nın pek çok ülkesindeki geliştiricilerden daha ileride olduğumuzun altını çizdi. Erkin, “Bugün telefonlarımızda ve tabletlerimizde en çok oynanan ilk on oyun arasında pek çok Türk geliştiricinin oyununu bulmak mümkün ve bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı” şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türkiye orta gelirli ülkeler seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine geçmek zorundadır. Bunu yapmak için 21. Yüzyılın yükselen sektörlerine daha fazla teknoloji, tasarım ve markalaşma yatırımları yapmamız gerekmektedir. Bunu yaparken dünyanın teknolojik bir dönüşümden geçtiğini göz ardı edemeyiz” ifadelerini kullandı.