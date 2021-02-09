Türk Oyun Sektörü 2020 Yılında Ne Kadar Yatırım Aldı?

Türk oyun sektörü son iki yıl içerisinde almış olduğu toplam yatırım sayesinde Türkiye'deki girişimler içerisinde en çok öne çıkan sektör video oyun sektörü oldu. Startup.watch tarafından paylaşılan Türkiye Girişim Ekosistemi 2021 verilerine göre büyük bir yatırım alarak Türkiye'de en çok girişim kurulan sektör oldu.

Türk Oyun Sektörünün 2020'de Aldığı Yatırım Dudak Uçuklattı

Yeni tip koronavirüsle beraber başta öğrenciler olmak üzere birçok insan gününün büyük bir bölümünü evde geçirmek zorunda kaldı. Evde tek başına zaman geçirmeye başlayan insanların önemli bir kısmı, evde kalınan süre boyunca devamlı olarak kendisini gösteren can sıkıntısından uzak kalmak için video oyunlarına başvurdu.

Öyle ki pandeminin başlangıcından bu yana en çok kâr getiren sinema sektörü dahi oyun sektörünün gölgesinde kalmıştı. Startup.watch tarafından paylaşan Türkiye Girişim Ekosistemi 2021 verilerine göre 2020 yılında 165 startup 139 milyon dolar yatırım aldı. Oyun sektörü almış olduğu 139 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'nin girişim ekosistemindeki en büyük miktara ulaşmış oldu.

Paylaşılan verilere göre 2019 ila 2020 yılları arasında Türkiye'de en çok girişim kurulan sektör, oyun sektörü oldu. Paylaşılan veriler, Türkiye'de son iki yıl içinde 141 oyun girişimi kurulduğunu gösterdi.

Faaliyetlerini birbirinden çeşitli alanlarda sürdürmekte olan orta ve büyük ölçekteki şirketlerin müşterilerine ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler sunan bir danışmanlık şirketi olan IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, konu hakkında yapmış olduğu açıklamada aşağıda yer alan şu ifadeleri kullandı:

"Oyun sektörü ülkemizin parlayan yıldızı konumunda. Bu ekosistemdeki girişimcilere şirket kuruluşundan devlet desteklerine, mali danışmanlıktan Ar-Ge destek ve ihracat destek danışmanlığına kadar geniş bir yelpazede katkı sunuyoruz. Ücretsiz sunduğumuz eğitimlerimizle de yeni girişimcileri destekliyoruz. Oyun sektörünün ülke ekonomisindeki payı hızla artmaya devam edecek."

Türkiye, 2020 senesinde yerini 100 milyon dolar üzeri yatırım yapılan ülkeler arasında aldı. 2020 yılında kurulan 165 adet yeni girişimin aldığı 139 milyon dolarlık yatırımın 78 milyon doları, girişimini ticari olarak yurt dışına taşıyanlara yapıldı.

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