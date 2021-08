Türk Oyun Şirketi Rollic'in Oyunları 1 Milyar İndirmeyi Aştı

Türk oyun şirketi Rollic tarafından geliştirilen mobil oyunlar, dünya genelinde toplamda 1 milyar indirmeyi geride bırakmayı başardı. Büyük bir başarının altına imza atan şirket, geçtiğimiz yıl Zynga tarafından satın alınmıştı.

Türk Oyun Şirketi Rollic'in Oyunları Büyük Başarı Elde Etti

Hiper-casual türünde başarılı oyunlar geliştiren Rollic, büyük bir başarının altına imza attı. Rollic Games tarafından geliştirilen mobil oyunların dünya genelinde toplamda 1 milyardan fazla indirildiği açıklandı.

Popüler oyun şirketi Rollic'in geliştirdiği 15 oyun, Amerika Birleşik Devletleri App Store'da en çok indirilen oyunlar listesinin ilk iki sırasına girmeyi başardı. Breakout hits Hair Challenge, High Heels! ve Tangle Master 3D isimli yapımların her biri dünya genelinde 100 milyon indirmeyi geride bıraktı.

Rollic tarafından kısa süre önce piyasaya sürülen Queen Bee isimli mobil oyun, haziran ayında ABD App Store'da en çok indirilen oyun olmayı başardı. Arrow Fest ise haziran ayından bu zamana kadar ABD App Store'da en çok indirilen ikinci oyun konumuna yükseldi.

2018 yılında Burak Vardal, Deniz Başaran ve Mehmet Can Yavuz tarafından kurulan Rollic, geliştirdiği mobil oyunlar ile büyük bir başarının altına imza attı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Zynga, hiper-casual türünde başarılı oyunlar geliştiren Rollic Games'in %80 hissesini 168 milyon dolar karşılığında satın almıştı.

Zynga ayrıca daha önce yerli oyun firması Peak Games'in hisselerini de tam 1,8 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Zynga, Toon Blast ve Toy Blast gibi oyunların yapımcısı olan Peak Games'in hisslerini 1.8 milyar dolar karşılığında satın almasından yaklaşık iki ay sonra Rollic'i satın almıştı.

Eğlenceli mobil oyunlar geliştiren Rollic'in Water Shooty, Flipper Dunk, Go Knots 3D, Picker 3D, Wheel Smash, Baseball Heroes ve daha birçok eğlenceli oyunu bulunuyor. Zynga firmasının ise FarmVille, Words with Friends, FarmVille 2, CityVille, FishVille, Castville, ChefVille, Draw Something ve daha birçok oyunu mevcut.

Rollic tarafından geliştirilen mobil oyunların dünya çapında 1 milyar indirmeyi aşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.