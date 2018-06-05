Türk Oyunu Oddmar, Apple Design Awards Ödülü Kazandı!

Apple, San Jose’de düzenlediği WWDC 2018’de uygulama ve oyunlarda tasarım, inovasyon ve teknoloji alanında yılın en iyilerini seçti. Apple Design Awards’ta ödül alan 10 uygulamadan biri de, Eskişehir'de kurulu MobGe isimli yerli oyun stüdyosu tarafından geliştirilen Oddmar isimli oyun oldu.

Daha önce Nest Intruder, Dr. Green ve Viking Mushroom gibi birbirinden başarılı mobil oyunlar geliştiren yerli oyun stüdyosu MobGe, dün akşam düzenlenen WWDC 2018’de örnek olacak bir başarıya imza attı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Teknokent’te kurulan girişim, Oddmar adlı oyunu ile Apple Design Awards’ta ödül kazandı.

2014 yılında Özgür Taşkın ve Ferhat Aydoğan'ın kurduğu MobGe tarafından geliştirilen Oddmar, son zamanda Türk oyun geliştiricilerinin ellerinden çıkan en iyi oyunlardan bir tanesi olduğunu kanıtladı.

Görselliğinin yanı sıra oynanışıyla da oldukça beğenilen yapım, köyünde yaşam mücadelesi veren ve Valhalla’da kendine bir türlü yer bulamayan Oddmar’ın hikâyesini anlatıyor. Oyunda, Viking’lere kendimizi ispat etmek için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz.

Oldukça farklı oynanış ögeleri bulunan ve bunu başarılı bir hikâyeyle birleştiren Oddmar, iOS işletim sisteminin en başarılı oyunlardan biri olarak kesinlikle denenmesi gereken oyunlardan bir tanesi. Nitekim lk hafta global olarak App Store’da Editörün seçimi olmayı başaran oyun, App Store’da 5 üzerinden 4,9 yıldız değerlendirmesine sahip.

19 Nisan tarihinde iOS platformu için kullanıma sunulan Oddmar’ın fiyatı ise 23 TL.