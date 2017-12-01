Türk Pilotları, 'Avcı' Kaskı ile Iskalamayacak!

TUSAŞ ve AgustaWestland ortak üretimi savaş helikoperimiz ATAK ile ilgili iyileştirmeler devam ediyor. Kaska Entegre Kumanda Sistemi (Avcı) kapsamında ATAK pilotlarının kaskları, helikopterin kamerası ve silah sistemlerine entegre edildi.

Dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma unvanını elinde bulunduran ATAK helikopteri, geliştirilen teknolojilerle sınıfındaki liderliğini sağlamlaştırıyor.

Savunma sanayi ürünlerini geliştirme ve modernizasyon konusunda ciddi mesafe kaydedilirken, sektörün yurt içi projelerde kazandığı deneyimi geliştirerek ihracata katkı sağlaması amaçlanıyor.

Türk savunma sanayinin gözbebeklerinden ATAK helikopteri, Kaska Entegre Kumanda Sistemi (Avcı) kapsamında yeni bir yeteneğe daha kavuştu. Atak pilotlarının kaskları, helikopterin kamerası ve silah sistemlerine entegre edildi. Pilot nereye bakıyorsa 'Avcı' sayesinde kamera ve silah sistemleri de o yöne bakıyor.

Proje kapsamında geliştirilen yüksek hassasiyetteki Hibrit Kafa Takip Sistemi, bir helikopter platformuna entegre edilen dünyadaki ilk Hibrit (optic-ataletsel) kafa takip sistemi olarak dikkat çekiyor. Hibrit Kafa Takip Sistemi ile pilotun kafa hareketkleri tespit edilerek, helikopter üzerindeki hedef tespit sistemi ve tüm silah sistemleri pilotun bakış hattı doğrultusuna anında yönlendiriliyor.

Kullanım kolaylığı, ergonomik tasarımı, video gösterimi, kafa takip yetenekleri ile sistem, görev sırasında pilotun iş yükünü önemli ölçüde azaltıyor. Bundan sonraki aşamada ise sektörün yurt içi projelerde kazandığı deneyimi geliştirerek ihracata katkı sağlaması amaçlanıyor.