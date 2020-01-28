Türk Profesör: Corona Basit Bir Soğuk Algınlığı Virüsü

Son günlerin değişmez gündem maddesi olan Corona Virüs hakkında Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği önemli açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Oğuz Karabay, Corona basit bir soğuk algınlığı virüsü açıklaması ile dikkatleri çekti.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) , Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını ve Sağlık Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri aldığını açıkladı.

EKMUD Derneği Başkanı Canan Ağalar, "Koronavirüsle ilgili olarak şu an itibarıyla ülkemizde herhangi bir paniğe gerek olmadığını söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığı, Çin'den yapılan doğrudan ve aktarmalı seyahatlerle ilgili olarak gerekli tedbirleri almaktadır" ifadesini kullandı.

Bilimsel olmayan kaynaklara inanmamız gerektiğinin altını çizen Ağalar, son durum hakkında şu bilgileri aktardı: "Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için riskli kişilerin kalabalık ortamlarda bulunmaması, kalabalık ortamlarda bulunması gerekiyorsa da cerrahi maske kullanmaları, el hijyenine dikkat etmeleri, solunum yolu semptomları olan hastalarla yakın temasta bulunmamaları gerektiğini hatırlatmak isteriz."

Koronavirüs basit bir soğuk algınlığı virüsü

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, koronavirüslerin solunum yollarında enfeksiyon yapan, soğuk algınlığı olarak bilinen virüs grubunda olduğunu söyledi. Karabay, "Bu yılki virüsün daha önceki virüslerden pek bir farkı yok sadece bizim algımız bu virüsün üzerine hedeflendi, odaklandı. Bu nedenle duyarlılık daha fazla ancak bu virüsler yaklaşık olarak bin kişiyi tutsa 20-25 insanda ciddi yoğun bakım gerektirecek hastalık yapıyor. Birçok insanı basit soğuk algınlığı enfeksiyonunun sonlanmasıyla sonuçlanıyor. "

Virüsün ölümcül olmasının sebebinin ise vücutta bulunan diğer rahatsızlıklar olduğunu dile getiren Karabay şunları ekledi: "Virüs, soğuk algınlığı dışında altta yatan hastalığı olan akciğerde kronik hastalığı olanlarda, diyabetlerde, immün yetmezliği olanlarda, kalp hastalarında, kronik böbrek hastalığı gibi gruplarda ciddi seyredebiliyor. Onun dışında kendi kendine basit istirahatle iyileşebilen bir enfeksiyona neden olabilen bir virüs. Kendi kendine veya hiç semptomsuz bu hastalığı geçirenler de var. Bu virüsün, çok büyük korkuya, çok büyük paniğe neden olabilecek bir özelliği şu an gözükmüyor."