Türk Profesörden Tıp Dünyasını Heyecanlandıran Buluş

Harvard Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in ve Sabri Ülker Merkezi araştırma ekibi, kolesterolün zararlı etkilerine karşı hücreleri koruyan bir mekanizma geliştirdi. Kolesterol seviyesinin yükselmesiyle hücrelerin zarar görmesini engelleyen yeni bir projeye imza atan ekip, tıp dünyasında da heyecan yaratmayı başardı.

Harvard Üniversitesinde genetik ve kronik metabolik hastalıklar üzerine çalışan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Sabri Ülker Merkezinde kolesterol üzerine çalışmalarını yapmaya devam ediyordu. Hotamışlıgil ve ekibi uzun uğraşlar sonucunda, kolesterol seviyesi hücre içinde yükseldiğinde uyarı veren ve kolesterolün zararlı etkilerine karşı hücreleri koruyan bir mekanizma geliştirdi.

Ülker Holding’in Harvard Üniversitesine yaptığı 24 milyon dolarlık yardımın ardından kurulan Sabri Ülker Merkezi, otuza yakın akademisyenle çalışmalarını sürdürüyordu. Merkezin kurulmasından bu yana kolesterol üzerine çalışmalarını sürdüren Hotamışlıgil ve ekibi, çalışmalarında geldikleri noktayı anlattılar. Diyabet, kalp hastalığı, şişmanlık, dejeneratif hastalıklar gibi yaşla beraber gelen kronik metabolik hastalıklar üzerine çalıştıklarını anlatan Hotamışlıgil, en temel mekanizmalardan biri olan metabolizmanın nasıl çalıştığını ve nasıl bozulduğunu anlamaya çalıştıklarını söyledi.

"Halk arasında kolesterolün korkutucu tarafı kandaki yükselmesi ve bu yükselme de özellikle kalp ve damar hastalıkları, beyin ve metabolik hastalıklar için büyük bir risk faktörü fakat onun riske dönüşmesi süreci çok daha uzun, esas hasar kolesterolün hücre içinde yükselmesi ile başlıyor ve sistemi yavaş yavaş kemirip, organ düzeyinde, sonra dolaşım düzeyinde ve uzaktaki organlar düzeyinde problemler yaratıyor." diyen Gökhan Hotamışlıgil, "Bizi en çok heyecanlandıran sadece bir hastalığa yönelik buluş değil, bütün hücreleri ve o hücrelerin çalıştığı bütün fonksiyonları değiştirebilmeyi mümkün kılabilecek bir mekanizma. Bir şalter gibi düşünelim, bir dedektör var kolesterolü algılıyor, nerede ne kadar olduğunu, yeterli yüksekliğe vardığında kapanıyor sonra açılıyor. Bu sistemi, her dokuda ve her hastalık koşulunda açıp kapatma yöntemleri geliştirmek üzere bir yola çıkıyoruz ve bunu başarabilirsek bütün bu hastalıklarla mücadele etmek için elimizde önemli bir silah olacak. Öngördüğümüz hayal ettiğimiz şey bu." şeklinde konuştu.