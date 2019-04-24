Türk Robotik Takımı ABD’de Şampiyon Oldu!

İstanbul Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin robotik takımı Integra-3646, ABD’deki başarısıyla ülkemizi gururlandırdı. Türk takımı, ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli robot yarışmalarından birisi olan First Robotics Competition'da (FRC) şampiyon olmayı başardı.

Bu büyük başarıyı resmi Twitter hesabından duyuran Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu, Integra 3646'nın bu yıl Houston'da düzenlenen şampiyonada 'Galileo Division Şampiyonluğu'nu kazandığını bildirdi.

Konsolosluğun Twitter paylaşımında, "Einstein Field'de Türkiye'yi şimdiye kadar temsil eden tek takım olan ve Dünya Şampiyonası Chairman's Award Finalisti ödülünü kazanan Integra-3646, sizinle gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

8 Bin Takım Arasında İlk 3'te Yer Aldılar

Takımın başarısının çok güzel bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Akil Öktem de, "Bu başarıdan dolayı sevinçliyiz. Gelecek yıl da bu tür faaliyetleri destekleyeceğiz. Genç insanları robotik salonundaki başarılarından dolayı candan kutluyorum. Gelecek yıllarda da başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Yarışmaya katılan 8 bin takım arasından ilk üçe girmeyi başaran İstanbul Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesinin robotik takımı, internet sitesinde, Chairman's Award'ın 'First Vakfı' tarafından verilen en prestijli ödül olduğuna dikkat çekti.

ABD’deki FRC yarışmasının bu yılki konsepti ise, uzayda kargo taşımacılığına yönelik robot tasarımlarından oluşuyor.