Türk Roket Takımı, ABD’de Düzenlenen ‘Sounding Rocket’ Yarışmasına Katılacak

TEKNOFEST yarışmalarında tanışan 5 üniversite öğrencisi beraber kurdukları ‘Marmara Roket Takımı’ ile ABD’de yarışacak. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenen ‘Sounding Rocket’ yarışmasında boy gösterecek olan öğrenciler; SUBÜ, Gazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversites i’nde okuyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü tarafından desteklenen Marmara Roket Takımı, TEKNOFEST’te kazandıkları tecrübeleri ABD’de de herkese göstermeyi hedefliyor.

Teknofest Tecrübelerini Dünyaya Gösterecekler

Öğrenciler, TEKNOFEST’in yurt dışında düzenlenen yarışmalardan daha üst düzeyde olduğunu, orada yetişen öğrencilerin ne kadar iyi olduklarını ve Türk mühendis adaylarının yapabileceklerini herkese göstermeyi amaçlıyor.

Hazırlıklarını tamamlamak için Sakarya’da toplanan ‘Marmara Roket Takımı’, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile de bir araya geldi. Dünyanın en eski roket yarışmalarından biri olan ‘Sounding Rocket’, ABD’deki uzay ekosistemi ile iç içe olması nedeniyle farklı tecrübeler elde etmeye imkan tanıyor.