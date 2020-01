Türk Sanatçı Devasa Verileri Sanat Eserlerine Çevirdi

Devasa veri, artık birçok şirket için fosil yakıtlar gibi gelir getiren yığınlara dönüştü. Buna rağmen Türk sanatçı Refik Anadol, büyük verilere bambaşka açılardan baktı ve elde ettiği verileri sanat eserlerine çevirmeyi başardı.

Refik Anadol, ilginç veri kümeleri bir araya getirerek, bilgisayarların dünyayı ve insanları nasıl ele geçirdiğini anlatan, daha önce de büyüleyici eserler ortaya çıkarmıştı. Yapay zeka ve özellikle makine öğrenimi teknikleri kullanan Anadol, elindeki ham verileri işleyerek, görenleri şaşırtmayı başaran işlerin altına imza atmıştı.

Refik Anadol daha önce New York'un 10 milyon fotoğrafını bir araya getirerek, Machine Hallucination adını verdiği eseriyle adını duyurmuştu. Milyonlarca fotoğrafı makine öğrenimi teknikleri ile yan yana getiren Anadol, böylece New York'un titrek fotoğraflarını gün yüzüne çıkarmıştı. "Bu bir tür kollektif zihin gibiydi" diyen Anadol, "New York'ta bir bina farklı saatlerde ve günlerde çok farklı şekilde görülebiliyor" diye eklemişti.

Beyin dalgalarından sanat eserine

Amcasının Alzheimer hastasılığının ileri aşamalarında artık kimseyi tanıyamayacak duruma gelmesinden etkilenen Türk sanatçı, Nörobilim üzerine çalışan bir grup bilim insanı ile ortaklık kurdu. "İnsanlığın en kıymetli ve değerli verilerini işlemek istedim" diyen Anadol, böylece çok farklı bir yola çıkmış oldu.

İnsanların çocukluk anılarını düşündükleri sırada beyinlerinde olan dalgaları kaydeden nörobilimciler, bu verileri sonrasında Türk sanatçı ile paylaştılar. Anadol ise bu verileri 6 metrelik bir LED televizyona aktarılabilecek seviyeye geldi.

Anadol’un çalışmasının bir teması, insanlar ve makineler arasındaki ortakyaşam ve gerilimdir. Sanatçı, çalışmalarının yapay zekanın - diğer teknolojiler gibi - geniş bir kullanım yelpazesine nasıl sahip olacağına bir örnek olarak sunuyor. “Ateş bulduğumuzda, onunla pişirdik, topluluklar oluşturduk; aynı teknolojiyle birbirimizi öldürüyoruz ya da yok ediyoruz ”diyor Anadol, “Açıkça yapay zeka, topluluk oluşturma ya da birbirlerini yok etme potansiyeline sahip bir diğer insanlık keşfi.” ifadelerini kullandı. Ortaya çıkan eserlerin bir kısmına ise hemen aşağıdaki WIRED videosundan ulaşabilirsiniz.