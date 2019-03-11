Türk Savunma Sanayisinin Kalbi Teknokentte Atıyor

TSK’nın envanterine girecek olan milli savaş uçaklarının motorları dahil savunma sanayisinde birçok ürünün tasarlandığı yer olan Hacettepe Teknokent, yakında ASELSAN’a da ev sahipliği yapacak.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hacettepe Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, veri gizliliği ve siber güvenliğin hem şahıslar hem de ülke güvenliği için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Kamudaki kritik kurumların teknokentteki firmalarla stratejik alanın ihtiyaçlarına göre birlikte çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Gökçekoğlu, şöyle konuştu:

“Savunma sanayinin teknoloji firmaları, TUSAŞ Motor Sanayi AŞ burada çalışıyor. TSK’nın envanterine girecek olan milli savaş uçaklarının motorları dahil savunma sanayisi ürünleri teknokentte tasarlanıyor. HAVELSAN’ın Hava Elektronik Harp Sistemi (EHSİM) burada faaliyet gösteriyor. ASELSAN’ın bir kısmı burada faaliyet göstermeye başlayacak. Bu kurumlar için teknokentte özel odalar, çalışma ortamları, son derece yüksek teknolojiyle korunan alanlar, bir de kendi kendilerini korudukları alanlar var”

Gizlilik Esas Olmalı

Veri güvenliği çalışmalarının yerli sistem ve yazılım mühendisleri tarafından geliştirilip gizlilik esası ile üretilmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Gökçekoğlu, “Gizlilik esas olduğu için detay veremiyoruz fakat siber güvenlik konusunda 10 önemli firma burada fiilen çalışma içinde. Kamu paydaşları da bulunuyor ve ulusal çapta Ar-Ge çalışması yapılıyor” dedi.

260 firma ve 4 bin Ar-Ge personelinin teknokentte çalıştığı bilgisini paylaşan Prof. Dr. Gökçekoğlu, firmaların teknokentte vergi muafiyeti ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ayrıcalıklarından istifade ettiklerini belirtti.