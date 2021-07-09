Türk SİHA'ları Fransız Basınında Büyük Yankı Uyandırdı

Türk SİHA'ları Fransız basınında ses getirmeyi başarıyor. İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), yurt dışı görevleriyle kritik rol oynuyor. Fransa'nın önemli gazetelerinden olan Le Figaro da manşetine Türk SİHA'larını taşıdı.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki projeleri dünya basınında yer bulmaya devam ediyor. CNN TÜRK Paris Temsilcisi Arzu Çakır Morin tarafından aktarılan bilgilere göre, Fransız Le Figaro gazetesi Türk SİHA'larının yurt dışı görevlerini ele aldı. Fransız gazete, Libya ve Karabağ'daki havacılık faaliyetlerini değerlendirdi.

Le Figaro gazetesi tarafından Fransız basınına taşınan Türk SİHA'ları, geçtiğimiz yıldan bu yana yurt dışı görevleriyle öne çıkıyor. Türk şirketlerin geliştirdiği İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) farklı Avrupa ülkelerinin de radarına girmiş durumda.

Fransız basınından Türk SİHA'ları itirafı geldi

Türk SİHA'larının Libya ve Karabağ'da kritik rol oynadığını belirten Le Figaro, Türkiye'nin genel olarak drone teknolojilerinde önemli bir paya sahip olduğunu ifade etti. Fransa merkezli gazete ayrıca NATO üyesi Polonya'nın, Türk SİHA'larından satın almasının ilgi çekici olduğunun altını çizdi.

Gazete; Arnavutluk, Macaristan ve Letonya gibi askeri alanda büyüme çalışan çeşitli devletlerin Türkiye'den SİHA talep ettiğini belirtti. Le Figaro'ya göre bu ülkeler, hem İHA hem de SİHA için ödemeye yapmaya hazır.

Savaş drone'larının günümüz askeri sanayiisinde önemli bir rol oynadığını dile getiren Fransız gazete, bu durumu anlamada Fransa'nın geç kaldığını söyedi. Türkiye'nin ise drone teknolojisi konusunda başarılı bir tabloya sahip olduğu aktarıldı.

Ayrıca daha önce ortaya çıkan BM raporu, geçen yıl geri çekilen Libya’daki Hafter güçlerine saldırmak için Türk yapımı İHA kullanıldığını belirtiyordu. BM raporu, cihazın tamamen özerk modda çalıştığından, yani insan müdahalesi olmadan hedeflerini avladığını bahsediyordu.

Birleşmiş Milletler belgesinde yer alan araştırma, 2020'de gerçekleşmiş ve Türkiye'de üretilen İHA'yı kullanan saldırıyı detaylandırıyordu. Adı Kargu-2 olan bu insansız araç, patlayıcı bir yükle birlikte askeri amaçlı kullanılmıştı.

Rapora göre Kargu-2 görevini, düşman Libya grubuna karşı özerk bir şekilde gerçekleştirdi. Geri çekilen Hafter güçlerinin cihaz tarafından avlandığını aktaran araştırma, insansız hava araçlarının kendi başına gerçekleştirdiği dünyanın ilk saldırısı olabileceğine dikkat çekiyordu.