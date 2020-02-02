Türk Silahlı Kuvvetleri İlk Silahlı Drone’u 'Songar'a Kavuştu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bir süredir üzerinde çalışılan ilk silahlı drone’u Songar’a kavuştu. Songar, kabul testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından TSK envanterine katıldı.

Savunma sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik olarak sistem, alt sistem, donanım ve yazılım geliştiren ASİSGUARD, güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda geliştirilen Songar’ın ilk teslimatını tamamladı.

İlk silahlı drone Songar’ın TSK envanterine katılmasıyla birlikte, Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerine kazandırdığı milli sistemlere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Songar teslimatı hakkında konuşan ASİSGUARD Genel Müdürü Ayhan Sunar, ''Ülkemizin ilk silahlı milli drone sistemi olma özelliği taşıyan Songar, hedef bölgenin tespitinden tehdidi etkisiz hale getirmeye, operasyon sonrası hasar belirlenmesinden gerçek zamanlı görüntü aktarımına kadar kritik birçok görevi icra edebiliyor. Tekli veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev yapabilen Songar'ın güvenlik operasyonlarında önemli görevler üstleneceğine inanıyoruz. Yerli sanayimizi yenilikçi milli teknolojilerle ileri taşımaya odaklanarak yatırımlarımıza devam ederken, Songar'a yeni gelişmiş özellikler kazandırmak üzere de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'' ifadelerini kullandı.