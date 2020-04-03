Türk Şirketlerden Koronavirüse Karşı Pandemi Yönetim Sistemi

Tüm Dünya gibi Türkiye de koronavirüs salgınının bitmesi için mücadele ediyor. Türk şirketlerinin geliştirdiği pandemi yönetim sistemi sayesinde koronavirüs belirtilerini gösterenlerin bulunduğu yerler ve temasda bulundukları kişiler tespit edilerek bu kişilere bildirim gönderilecek.

Dünya genelinde koronavirüs salgınından etkilenen insanların sayısı 1 milyonu geçti. 2 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ülkemizde virüsten etkilenenlerin sayısı 18 bini geçti, 356 kişi hayatını kaybetti, 1101 kişi yoğun bakımda, 415 kişi de sağlığına kavuştu. Türkiye’de de sağlık kurumları, çalışanları seferber olmuş durumda. Son olarak, Ankara Kalkınma Ajansı’nın “Yerli Tedarik ve İş Birliği” platformunda bulunan Aniventi AŞ, iş ortağı ViaVeri Teknoloji ile yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınına yönelik pandemi yönetim sistemi geliştirdi.

Hacettepe Teknokent’te araştırma geliştirme çalışmalarını sürdüren Anivent’in ViaVeri Teknoloji ile geliştirdiği pandemi yönetim sistemi sayesinde Covid-19 semptomlarını gösteren kişiler ve son gittikleri yerler tespit edilebilecek ve orada bulunan diğer kişilere sistem üzerinden bildirim gönderilecek. Virüs belirtilerini gösterenlerin hızlıca en yakınlarındaki sağlık kuruluşlarına gitmeleri sağlanarak virüsün yayılmasının önüne geçilecek. Koronavirüs bulaşıp bulaşmadığından emin olmayan, kendini iyi hissetmeyen kişiler “panik butonu” ile acil çağrıda bulunacak, Kovid-19 donanımlı ambulanslarla en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmaları sağlanacak. Temasta bulunulan her kişi ve yer sisteme otomatik olarak eklenip orada bulunanlara anında Kovid-19 tedavi ve korunma tavsiyeleri gidecek. Sistem sayesinde 14 gün kuralı daha doğru bir biçimde uygulanabilecek.

Söz konusu sistemin Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının sistemleriyle entegre çalışacağı da belirtildi.