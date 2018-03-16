Türk Sürücüler, Otonom Araçlar Hakkında Ne Düşünüyor?

Almanya merkezli bir elektronik ve mühendislik firması olan Bosh, aynı zamanda dünyanın en büyük otomotiv parçası sağlayıcılarından bir tanesi. Dev şirket, aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülkede otonom sürüş hakkında çok kapsamlı bir anket çalışması yaptı.

Son dönemde otomotiv sektörünün geleceğini şekillendiren konuların başında otonom sürüş teknolojileri geliyor. Her geçen gün gelişen bu alan, Alman devi Bosh’un da gündemine geldi.

Almanya, Fransa, ABD, Japonya, Çin, Brezilya ve Türkiye'deki sürücülerin otonom sürüş hakkındaki düşüncelerini öğrenmek amacıyla bir anket çalışması yapan Bosh, birbirinden ilginç sonuçlara ulaştı.

Araştırma sonuçlarına göre, sürücüler otonom özellikli bir aracın sahip olması gereken en önemli fonksiyonun yüzde 79 ile ‘kendi kendine park etmesi’ olduğunu düşünüyor. Park özelliğinin yanı sıra otomobilin park yeri bulmasını ve kendi kendine park yerinden çıkmasını isteyen sürücüler, böylelikle zaman kaybının ve yakıt masrafının önemli ölçüde azalacağını düşünüyor.

Öyle ki, Almanya’da yapılan bir araştırmayı paylaşan Bosh, yaklaşık 10 dakikalık bir park yeri arama süresi araca 1,35 Euro'luk bir maliyete ve kilometre başına 1,3 kg'lık CO2 emisyonuna yol açtığını söylüyor.

Ankete katılan sürücülere, “Otonom araçlar günlük hayatta ne gibi faydalar sağlar?” sorusu da soruldu. Verilen ilk üç cevap sırasıyla ‘'daha rahat sürüş'', ‘'daha az stres'' ve ‘'daha az kaza'' oldu.

Çıkan sonuçların, şirketin gelecek için çizdiği yol haritasıyla paralel olduğunu söyleyen Bosh, 2020 yılının başından itibaren Daimler ile iş birliği içerisinde tamamen otonom ve elektrikli otomobillerin caddelerde güvenli bir şekilde kullanılacağını ifade etti.

Ankette yer alan ‘'Aracınız sürüş işlemini sizin için yapıyorsa otomobildeki zamanınızı nasıl kullanmak istersiniz?'' sorusuna, Türk sürücülerin yüzde 67’si “Pencereden bakmak, manzaranın keyfini sürmek” cevabını verdi. Ayrıca Türk sürücülerin yüzde 80’i daha uzun sürüşler sırasında ve tatile giderken otonom modu kullanmak istediğini belirtti.