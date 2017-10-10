Türk Taksiciler Uber'e Karşı Bir Araya Geldi

Türk taksicilerin Uber’e karşı olan tepkisi gittikçe büyüyor. Dün İstanbul’da bir araya gelen çok sayıda Taksi derneği, konu hakkında şikayetlerini dile getirdi.

Toplantı sonrası, İstanbul Taksi Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can, Uber’i haksız kazanç elde etmekle suçladı. 100 bin liralık araçla aynı işi yapan Uber şoförlerine karşılık, taksicilerin plakalara ciddi rakamlar ödediğini hatırlatan Can, “Biz bu plakalara 50 yıl gibi bir ömür veriyoruz. Çok yüksek paralara mal ediyoruz. “ ifaderlerini kullandı.

Resmi Evrakları Yok!

İstanbullu Taksiciler adına açıklamalarına devam eden Can, Uber kullanıcılarının kendi arasında kullandıkları iletişim kanalının kesilmesini istediklerini belirtti. Resmi evrakları olmayan Uber çalışanlarının bu iletişim kanalı kesildiğinde yok olup gideceğini vurgulayan Dernek Başkanı Can, yolcu bulamama tehlikesiyle burun buruna geldiklerini dile getirdi.

Milletvekillerinin de katılım gösterdiği toplantı sonrası Uber’e devlet eliyle ne gibi yaptırımlar uygulanacağı merak konusu.