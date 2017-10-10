  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Türk Taksiciler Uber'e Karşı Bir Araya Geldi

Türk Taksiciler Uber'e Karşı Bir Araya Geldi

uber-taxi
İrem Sayın
İrem Sayın İnternet
YORUM YAZ

Türk taksicilerin Uber’e karşı olan tepkisi gittikçe büyüyor. Dün İstanbul’da bir araya gelen çok sayıda Taksi derneği, konu hakkında şikayetlerini dile getirdi.

Toplantı sonrası, İstanbul Taksi Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can, Uber’i haksız kazanç elde etmekle suçladı. 100 bin liralık araçla aynı işi yapan Uber şoförlerine karşılık, taksicilerin plakalara ciddi rakamlar ödediğini hatırlatan Can, “Biz bu plakalara 50 yıl gibi bir ömür veriyoruz. Çok yüksek paralara mal ediyoruz. “ ifaderlerini kullandı.

Resmi Evrakları Yok!

İstanbullu Taksiciler adına açıklamalarına devam eden Can, Uber kullanıcılarının kendi arasında kullandıkları iletişim kanalının kesilmesini istediklerini belirtti. Resmi evrakları olmayan Uber çalışanlarının bu iletişim kanalı kesildiğinde yok olup gideceğini vurgulayan Dernek Başkanı Can, yolcu bulamama tehlikesiyle burun buruna geldiklerini dile getirdi.

Milletvekillerinin de katılım gösterdiği toplantı sonrası Uber’e devlet eliyle ne gibi yaptırımlar uygulanacağı merak konusu.

Uber'e Bir Darbe de Türk Taksicilerinden Geliyor İNTERNET Uber'e Bir Darbe de Türk Taksicilerinden Geliyor

Uber’in Londra’daki Lisansı İptal Edildi! İNTERNET Uber’in Londra’daki Lisansı İptal Edildi!

Uber'in iPhone Kullanıcılarının Bilgisine Eriştiği İddia Ediliyor! GÜVENLİK Uber'in iPhone Kullanıcılarının Bilgisine Eriştiği İddia Ediliyor!

ETİKETLER: uber uber türkiye

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Internet Download Manager Internet Download Manager
Internet Download Manager Internet Download Manager (IDM), internet üzerinden dosyaları bilgisayarınıza 5 kata kadar daha hızlı bir şekilde indirmenize olanak sağlayan güçlü bir dosya indirme yöneticisidir. DENEME SÜRÜMÜ
Pes 2013 Türkçe Spiker Pes 2013 Türkçe Spiker
Pes 2013 Türkçe Spiker PES 2013 Türkçe Spiker, oyunu bir Türk spikerin anlatımı eşliğinde oynamanızı sağlar. ÜCRETSİZ
TeamSpeak 3 Türkçe Yama TeamSpeak 3 Türkçe Yama
TeamSpeak 3 Türkçe Yama Consept GAMES ekibi tarafından hazırlanan en popüler toplu sohbet programı olan TeamSpeak 3 programının Türkçe yaması. ÜCRETSİZ
Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Modu Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Modu
Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Modu Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Modu, ETS 2 için geliştirilmiş bir oyun modudur ÜCRETSİZ
Gta -San Andreas Türkçe Yama 2.50 Gta -San Andreas Türkçe Yama 2.50
Gta -San Andreas Türkçe Yama 2.50 Gta'nın Türkçe yaması. ÜCRETSİZ
Counter Strike 1.6 Türkçe Yama Counter Strike 1.6 Türkçe Yama
Counter Strike 1.6 Türkçe Yama Counter Strike 1.6 sürümü için geliştirilen Türkçe yama dosyasıdır. ÜCRETSİZ
GTA IV Türkçe Yama GTA IV Türkçe Yama
GTA IV Türkçe Yama GTA IV oyununu Türkçe'ye çevirebileceğiniz küçük bir dil paketi. ÜCRETSİZ
GTA 5 Türkçe Yama GTA 5 Türkçe Yama
GTA 5 Türkçe Yama GTA 5 Türkçe Yama ücretsiz GTA 5 Türkçe dil paketidir ÜCRETSİZ
Call of Duty: MW3 Türkçe Dublaj Call of Duty: MW3 Türkçe Dublaj
Call of Duty: MW3 Türkçe Dublaj Call of Duty: MW3 Türkçe Dublaj ile oyununuzun seslendirmelerini Türkçe hale getirebilirsiniz ÜCRETSİZ

YORUMLAR